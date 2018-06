Torra presenta la querella per prevaricació contra Rajoy i Santamaría per no publicar l'anterior decret dels consellers

El president no ha esperat al primer Consell Executiu com havia anunciat i considera que l’Estat va actuar de forma «arbitrària, extralimitadora de competències i sense cap empara legal»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presentat aquest divendres una querella davant la sala penal del Tribunal Suprem per un possible delicte de «prevaricació per omissió» contra el fins ara president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Torra ha actuat sense esperar a la reunió del seu primer Consell Executiu, tot i que havia anunciat que seria aquest nou Govern el que acordaria la presentació de la querella en la seva primera trobada. La denuncia es presenta per la negativa de l’Estat a publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el decret de 19 de maig de nomenament dels primers consellers.Segons un comunicat de la Generalitat, a la querella s’argumenta que «la negativa a la publicació dels nomenaments al DOGC es fa en base a una decisió arbitrària, extralimitadora de competències i sense cap empara legal, contravenint d’aquesta manera l’execució d’un acte reglat, degut i obligatori, amb una evident conculcació de la legalitat i desconeixement de les exigències constitucionals».A la denuncia, la querella destaca també que amb la seva decisió, el govern espanyol «vulnera els drets polítics de Quim Torra com a president de la Generalitat» i avisa que es presenta «sense prejudici de les accions que per vulneració també dels seus drets polítics puguin emprendre els consellers afectats contra els querellats per aquests mateixos fets».L’escrit presentat, per últim, insta la Sala Penal del TS a «incoar les diligències prèvies, així com diferents diligències d’investigació, entre les quals figuren la declaració com a investigats dels querellats i la declaració com a testimoni de Roberto Bermúdez de Castro, secretari d’Estat per a administracions públiques, qui va signar la carta del 29 de maig passat, en què responia amb una negativa a la que li va fer el secretari de Govern de la Generalitat, Víctor Cullell, instant-lo a publicar els nomenaments al DOGC».