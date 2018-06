La fiscalia alemanya demana l'extradició de Puigdemont per rebel·lió i malversació

El Tribunal Superior d’Schleswig-Holstein ja va dir recentment que no veia motius per extradir Puigdemont per rebel·lió tot i la nova «informació sobre incidents aïllats» durant l’1-O

La fiscalia general d'Schleswig-Holstein ha sol·licitat formalment que s’extradeixi Carles Puigdemont a Espanya, després d’analitzar la darrera documentació sobre l'euroordre facilitada per la justícia espanyola. Més de 60 dies després de la seva detenció a Alemanya, el ministeri públic ha reafirmat la seva sol·licitud d’extradició de Puigdemont per rebel·lió i malversació, com ja va fer el 3 d’abril passat, quan va requerir que s’admetés a tràmit la demanda d'extradició per «alta traïció», l’equivalent alemany al delicte de rebel·lió espanyol, i també per «malversació de fons públics». Fonts de la defensa indiquen a l’ACN que ara s’obre un període de prop de quinze dies perquè els advocats presentin al·legacions a la petició del fiscal i es torni pronunciar el Tribunal Superior d’Schleswig-Holstein. Per la seva banda, però, el tribunal ja va dir recentment que no veia motius per extradir Puigdemont per rebel·lió tot i la nova «informació sobre incidents aïllats» durant l’1-O aportada per l’Estat. En una interlocutòria feta pública el 22 de maig passat, els magistrats apuntaven que el seu posicionament del 5 d’abril -en què rebutjaven la rebel·lió- no ha canviat. Segons el text, el tribunal no només va descartar equiparar el delicte de rebel·lió espanyol amb l’alta traïció alemanya, sinó que també deia que, de forma «preliminar», no veia «una criminalitat per alteració de l’ordre públic».Fonts de la defensa de Puigdemont ja van apuntar que, després del «rotund» rebuig del jutge a tornar a empresonar el president destituït i a tornar a considerar el delicte de rebel·lió, el cas de la fiscalia alemanya és més dèbil. Si res no ha canviat en el posicionament que han mantingut fins ara els magistrats del tribunal, si els jutges es plantegen extradir Puigdemont serà, en tot cas, per malversació. Amb tot, tampoc no està clar ja que el document del passat 22 de maig recollia també que la documentació aportada per les autoritats espanyoles respecte al possible delicte de malversació inclou «informacions contradictòries».