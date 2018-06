El PPC anuncia que no assistirà a la presa de possessió dels consellers del Govern de Quim Torra

El secretari general del partit, Santi Rodríguez, afirma que estaran «vigilants» per evitar que s'incompleixi la llei

El Partit Popular Català (PPC) ha anunciat que cap membre de la formació assistirà a la presa de possessió dels consellers de la Generalitat prevista per a aquest dissabte. El secretari general de la formació, Santi Rodríguez, ha exigit al nou executiu català que tingui «com a prioritat» la convivència entre catalans i la cohesió social. Després de destacar que a molts dels consellers els «precedeixen» les seves opinions «excloents i ofensives», Rodríguez ha assegurat que la seva formació estarà «vigilant» davant de «qualsevol incompliment i deriva al marge de la legalitat» que puguin estar «temptats de cometre». També ha alertat que amb l'Estat de Dret «no s'hi juga» perquè «ja s'ha demostrat» que «actua si és necessari per defensar el compliment de la llei i la democràcia».Des del PPC s'afirma que als seus membres no els agrada el nou Govern, però que esperen que «contribueixi» a recuperar «certa normalitat i estabilitat» a Catalunya.