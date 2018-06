El DOGC publica el decret de nomenaments dels consellers del Govern de Quim Torra

Són set homes i sis dones amb Pere Aragonès com a vicepresident i Elsa Artadi com a consellera de la presidència i portaveu

Actualitzada 01/06/2018 a les 08:06

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat en l'edició d'aquest divendres 1 de juny del 2018 el decret de nomenaments dels consellers del Govern de Quim Torra. La publicació de l'edicte, signat pel mateix Torra, ha de comportar l'aixecament de l'article 155 pel qual es va suprimir l'aparell polític de l'administració autonòmica catalana, segons l'acord que va adoptar el Senat el 27 d'octubre del 2017. Així, el decret reflecteix el nomenament de Pere Aragonès com a vicepresident del Govern i titular del Departament d'Economia i Hisenda. Elsa Artadi serà consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català. L'equip de Torra estarà compost per set homes i sis dones.A més d'Aragonès i Artadi, els nomenaments inclouen Ernest Maragall com a conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; Miquel Buch com a conseller d'Interior; Josep Bargalló com a conseller d'Ensenyament; Alba Vergés com a consellera de Salut; Damià Calvet com a conseller de Territori i Sostenibilitat; Laura Borràs com a consellera de Cultura; Ester Capella com a consellera de Justícia; Chakir El Homrani com a conseller de Treball, Afers Socials i Famílies; Maria Àngels Chacón com a consellera d'Empresa i Coneixement; Jordi Puigneró com a conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà com a consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.Un cop s'ha publicat el decret al DOGC, els consellers del Govern Torra ja poden prendre possessió del càrrec. Es preveu que aquest acte pugui tenir lloc el dissabte. Si és així, la constitució del nou Govern de la Generalitat tindrà lloc just l'endemà del dia que està prevista la votació de la moció de censura que pot acabar amb l'executiu de Mariano Rajoy i donar la presidència del govern espanyol al socialista Pedro Sánchez.