Els Mossos posen un localitzador de bicicletes robades a disposició dels ciutadans

El servei web permet comprovar, amb el número de quadre, si la bicicleta ha estat denunciada com a sostreta i si es troba al dipòsit de la policia autonòmica

Actualitzada 31/05/2018 a les 10:24

Recuperar una bicicleta robada o comprovar si aquella bicicleta de segona mà que t’estàs a punt de comprar ha estat sostreta. Aquest és l’objectiu del servei web de localitzador de bicicletes robades que els Mossos d’Esquadra han posat a disposició dels ciutadans. I és que , mitjançant aquest lloc web, es pot comprovar si una bicicleta ha estat denunciada com a sostreta o si es troba al dipòsit de la policia de Catalunya.Per tal de comprovar si una bicicleta ha estat robada o si es troba en possessió dels Mossos, cal accedir en el lloc web, habilitat per aquesta funció, i introduir el número de quadre -gravat pel fabricant- o bé el número d’un dels registres de bicicletes existents -marcat en la bicicleta- en el requadre indicat. D’aquesta manera, l’usuari podrà veure si la bicicleta ha estat denunciada com a sostreta i si està en possessió dels Mossos d’Esquadra. En cas que aquest segon ítem sigui afirmatiu, el cercador donarà com a resultat ‘Dipòsit sí’.En cas d’obtenir una resposta positiva del sistema, la persona en qüestió ho ha de comunicar als Mossos d’Esquadra o a qualsevol Policia Local per verificar la información. El cos indica que cal adreçar-se a una comissaria dels Mossos per confirmar que la bicicleta es troba en un dipòsit, ja que la cerca és indiciària.Podeu fer ús del localitzador de bicicletes en aquest enllaç.