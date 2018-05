Dissabte es podria celebrar l’acte de presa de possessió, amb la qual cosa l'article 155 deixaria de tenir vigència

Actualitzada 31/05/2018 a les 18:01

El govern de Mariano Rajoy ja ha ordenat que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DPGC) publiqui els nomenaments del Govern de Torra, que segons fonts de l’executiu apareixeran al butlletí el divendres a la tarda –després de la votació de la moció de censura- o dissabte al matí per permetre que se celebri l’acte de presa de possessió que –segons fonts parlamentàries- està previst pel mateix dissabte.Fonts del Ministeri de Justícia ja havien apuntat aquesta setmana que un cop nomenats els nous consellers no hi havia motius per demorar més la publicació que els donarà efectivitat jurídica. Les mateixes fonts apunten un cop els consellers hagin pres possessió del càrrec no caldrà fer cap tràmit més per a l’aixecament de la intervenció per l’article 155 de la Constitució. El motiu, addueixen, és que el propi acord del 155 aprovat al Senat ja estableix que l’article deixarà de tenir vigència en el moment en què el govern en ple prengui possessió.