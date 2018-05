Millo adverteix que el 155 «quedarà com un procediment per al futur si fos necessari»

Ha presumit d’haver forçat des de l’Estat que Torra hagi acabat desistint de nomenar consellers que estan a presó o a Brussel·les

Actualitzada 30/05/2018 a les 16:30

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha volgut avisar al nou Consell Executiu de la Generalitat que després de les mesures que va prendre l’equip de Mariano Rajoy «l’article 155 de la Constitució mai més serà un tabú», i malgrat assegurat que ell «no vol» que torni a passar, ha advertit que aquest «quedarà com un procediment per al futur si fos necessari». En un dinar-conferència al Círculo Ecuestre, Millo ha presumit d’haver forçat des de l’Estat que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagi acabat desistint de nomenar consellers que estan a presó o a Brussel·les. «Ni un sol dels consellers que van protagonitzar el cop a la democràcia estaran asseguts a la taula del Govern», ha etzibat.D’altra banda, el delegat ha qualificat Torra de «mal educat» en explicar que dimarts va coincidir per primer cop amb ell a un acte públic i el president va «negar-li la salutació» i no ha pogut parlar amb ell encara ni tan sols per telèfon perquè no l’atén.