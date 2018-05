Torra modifica el Govern per superar el bloqueig i incorpora Borràs, Calvet, Chacón i Vergés

La presa de possessió dels consellers es faria en principi la setmana que ve

7 homes i 6 dones

El ‘no’ de Rajoy a la «restitució»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha modificat el seu Govern per superar el bloqueig i ha incorporat quatre cares noves. Laura Borràs substituirà Lluís Puig, que és a Brussel·les, al capdavant de Cultura, i Alba Vergés liderarà el departament de Salut en comptes de Toni Comín, també a la capital belga. Pel que fa als dos empresonats a Estremera, Elsa Artadi passarà al departament de la Presidència i Àngels Chacón encapçalarà el departament d'Empresa. Finalment, a Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet substituirà Josep Rull. La presa de possessió del vicepresident i de tots els consellers es faria en principi la setmana que ve, segons han explicat fonts de la Presidència a l'ACN.En un comunicat del departament de la Presidència s’informa que els «consellers empresonats i exiliats» han fet arribar a Torra un missatge on expressen la seva voluntat de fer-li confiança, i on demanen que les institucions catalanes es tornin a posar al servei del poble «el més aviat possible». Així, Turull, Comín, Rull i Puig reafirmen que han volgut «sempre» formar part de «la solució i no del problema» i que se senten en tot moment «legitimats». En aquesta línia, els quatre manifesten que s’entenen «consellers legítims del Govern», i que ni el 155 ni l’ús que fan els tribunals espanyols del dret i la justícia no podran dissuadir-los d’aquesta convicció.Amb l’objectiu de desbloquejar la situació, diu el comunicat, Torra nomena els nous consellers. Així doncs, el Govern quedarà format per 13 persones: 6 dones i 7 homes. El titular d’Economia i Hisenda i el vicepresident de l’executiu serà Pere Aragonès. Artadi ocuparà la conselleria de Presidència a més de ser portaveu del Govern. Ernest Maragall liderarà l’àrea d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Miquel Buch capitanejarà la cartera d’Interior, i Josep Bargalló la d’Ensenyament.Al seu torn, Vergès s’ocuparà de la conselleria de Salut, i Calvet de la de Territori i Sostenibilitat. Borràs s’encarregarà de Cultura, i Ester Capella de Justícia. Chakir El Homrani serà el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, i Chacón d’Empresa i Coneixement. Finalment, Puigneró liderarà l’àrea de Polítiques Digitals i Administració Pública, i Teresa Jordà la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.L’anunci dels consellers definitius ha arribat poc després que la Moncloa fes pública una carta adreçada a la Generalitat on respon que no autoritzaria la publicació del decret de nomenaments dels consellers anteriors, on hi constaven encara Rull, Turull, Puig i Comín. Poc més d’una hora després s’ha confirmat que Torra ja havia tancat el nou executiu. Aquest ‘no’ del govern de Mariano Rajoy ha significat el rebuig definitiu de l’Estat a l’intent de «restitució» dels consellers empresonats o «exiliats» després de l’aplicació del 155.A més, el nomenament dels nous consellers definitius també arriba l’endemà que el TSJC afirmés que no era competent per resoldre sobre la no publicació al DOGC del decret de nomenament dels primers consellers.