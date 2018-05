L'Obra Social 'la Caixa' i el Banc dels Aliments impulsen la quarta edició de la campanya de recollida de llet

L'objectiu és aconseguir 7,5 milions de litres de llet aquest any per garantir 3 litres de llet al mes per persona

L'Obra Social 'la Caixa' i el Banc dels Aliments han presentat aquest dimarts la quarta edició de la campanya de recollida de llet 'Cap nen sense bigoti' a favor de les famílies en risc d'exclusió social. A Catalunya hi ha 211.263 persones en situació de pobresa, i d'aquestes, 37.000 són infants d'entre 1 i 16 anys. Per això, en aquesta edició es marquen l'objectiu d'igualar o superar el total d'1,2 milions de litres de llet que van recollir a tota Espanya, 439.260 litres dels quals van ser recaptats a Catalunya en la campanya passada. Tot i això, els bancs dels aliments busquen garantir 3 litres de llet al mes per persona, i per cobrir aquesta demanda, han d'aconseguir 7,5 milions de litres de llet aquest any. El sotsdirector de la Fundació Bancària 'la Caixa', Marc Simón, ha explicat que la campanya «busca ajuntar la voluntat de molts».Segons l'Eurostat, Espanya és el cinquè país amb la taxa de pobresa infantil més elevada, en la qual un de cada tres menors està en risc de pobresa. L'any passat, els bancs d'aliments van distribuir 5 milions de litres de llet, tot i que ho consideren una xifra «insuficient» per assolir l'objectiu mínim que recomanen els experts d'un litre per persona i per setmana. A més, segons dades de l'Idescat, el 24% dels menors catalans es troben per sota el llindar de la pobresa.L'Obra Social 'la Caixa' ha posat en marxa la campanya amb una aportació inicial de 200.000 litres de llet. Simón ha explicat que qui vulgui participar tindrà temps fins el 13 de juliol a través de donacions econòmiques en canals electrònics, com la Línia Oberta, CaixaMòbil o a través d'un SMS amb la paraula 'LLET' al 28024. Sinó, també es podrà participar fent una aportació a la pàgina web www.granrecollidadellet.cat.En aquesta edició de la campanya ha participat Joan Roca, el xef català del restaurant amb tres estrelles Michelin Celler de Can Roca. Durant la presentació ha explicat que «la cuina és cultura, salut i economia», però ha destacat que «sobretot la cuina és solidaritat», i que «si no ets solidari, no ets bon cuiner». Per això, Roca ha exposat que «és un plaer» participar en aquest tipus de campanyes per ajudar a sensibilitzar la gent.Aquest any s'ha creat un conte anomenat 'Tots contra el buit'. Aquest llibre, fet per la il·lustradora Lyona, presenta una història de com afecta la manca de llet als nens i nenes i com, amb la solidaritat de la gent, «es pot omplir el buit de les seves vides». El conte es pot descarregar 'online' després d'haver fet algun donatiu a la web www.granrecollidadellet.cat. Simón ha argumentat que el llibre «és un incentiu addicional perquè la gent col·labori en la campanya».