El Govern de Torra aprovarà interposar una querella contra Rajoy per prevaricació

El Govern respondrà així a l’impediment de l’Estat a publicar els primers nomenaments i impugnarà l’aplicació del 155

Actualitzada 29/05/2018 a les 21:18

La primera reunió que el president de la Generalitat, Quim Torra, faci amb els nous consellers acabats de nomenat servirà per respondre a la negativa del govern espanyol a publicar els primers noms que es van escollir per conformar el Consell Executiu. En un comunicat, la Generalitat ha avançat que quan Torra i el nou Govern es reuneixin es «prendrà la decisió d’interposar una querella per prevaricació contra el president espanyol, Mariano Rajoy, per impedir la publicació al DOGC del decret 2/2018», on es nomenava el Govern que incloïa noms de polítics que són a la presó o a Brussel·les. La Generalitat s’empara per presentar la denúncia en el que contemplava el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. El primer Consell Executiu de Torra i els nous consellers, a més, també aprovarà la impugnació de l’aplicació de l’article 155 en el seu conjunt, i alhora presentarà al·legacions contra la impugnació per part del govern espanyol «d’onze lleis d’alt contingut social durant el període durant el qual ha estat vigent aquest article».L’anunci de la querella i les impugnacions s’ha conegut, a més, alhora que es confirmava que el president de la Generalitat, havia modificat el seu Govern per superar el bloqueig i ha incorporat quatre cares noves. Laura Borràs substituirà Lluís Puig, que és a Brussel·les, al capdavant de Cultura, i Alba Vergés liderarà el departament de Salut en comptes de Toni Comín, també a la capital belga. Pel que fa als dos empresonats a Estremera, Elsa Artadi passarà al departament de la Presidència i Àngels Chacón encapçalarà el departament d'Empresa. Finalment, a Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet substituirà Josep Rull. La presa de possessió del vicepresident i de tots els consellers es faria en principi la setmana que ve, segons han explicat fonts de la Presidència a l'ACN.