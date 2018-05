Arxiven la investigació sobre els agents que es van mofar dels consellers abans del seu trasllat a la presó

Una càmera va captar la conversa en què es referien a Junqueras com «l'osset» i com comentaven que en el viatge fins a Estremera anirien «follats»

Actualitzada 28/05/2018 a les 17:29

La Direcció General de Policia va arxivar la investigació als tres agents que el passat 2 de novembre es van mofar dels consellers empresonats just abans del seu trasllat al centre penitenciari d'Estremera. Així ho ha fet públic el senador de Bildu Jon Iñarritu, que a finals de març va traslladar una pregunta al govern espanyol per saber en quin estat estava l'expedient obert als tres policies i si se'ls va sancionar, a més de quines mesures s'havien pres perquè no es repetís la situació. La resposta de l'executiu ha estat que l'expedient disciplinari va ser «finalment arxivat». Una càmera va captar una conversa entre els tres agents de la policia espanyola a l'exterior de l'Audiència Nacional en què es van poder sentir frases com que a «l'osset el posaran a quatre potes» i que «li arreglarien l'ull», en referència a Oriol Junqueras.Els agents també pronosticaven que els seus companys anirien «follats» durant el trasllat del mateix Junqueras i els consellers destituïts Carles Mundó i Raül Romeva.Posteriorment, l'advocat de Junqueras, Andreu van den Eynde, va denunciar que les condicions del trasllat «no van ser les correctes».