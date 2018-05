Cs lamenta que Torra governi «només per als dels llaços grocs»

Demana la «neutralitat» de les institucions

La diputada de Ciutadans (Cs) al Parlament, Sonia Sierra, ha demanat aquest dissabte al president de la Generalitat, Quim Torra, que governi per al conjunt dels catalans i les catalanes i no només «per als dels llaços grocs».Sierra també ha exigit la «neutralitat» de les institucions i el respecte a tots els posicionaments ideològics l'endemà de l'incident al Parlament, quan el president de la Cambra, Roger Torrent, va suspendre durant una hora el ple arran d'un enfrontament amb el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, per la presència d'un llaç groc a la bancada buida del Govern.Aquest capítol li ha suposat a Carrizosa «amenaces de mort» a les xarxes socials, segons ha denunciat Sierra, qui ha fet aquestes declaracions davant la seu del partit de Barcelona, que ha patit durant la passada nit un acte vandàlic.Uns desconeguts han llençat passada la mitjanit ous plens de pintura groga, que han impactat contra la façana de l'edifici. «Els atacs a les nostres seus són constants», ha assenyalat Sierra, qui ha recordat la dotzena d'atacs que ja ha patit la seu de Cs a l'Hospitalet de Llobregat.«Han de saber aquests intolerants no hi ha amenaça, insult ni atac que faci callar la veu dels qui volem la convivència i la unió», ha reblat la diputada, qui també ha demanat a les altres forces polítiques que condemnin aquestes accions.