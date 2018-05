Torrent i els grups acorden que el llaç groc es mantingui a la bancada del Govern però al costat de Torra

El ple es reprendrà a les 11:45, després de més d’una hora suspès per la discussió amb Cs dins de l’hemicicle

Actualitzada 25/05/2018 a les 11:48

El president del Parlament, Roger Torrent, i els portaveus de tots els grups de la cambra han acordat en una reunió que el polèmic llaç groc que ha provocat la discussió que ha acabat suspenent el ple, es mantingui a la bancada del Govern, però allunyat dels escons de Cs i situant-lo al costat del president de la Generalitat, Quim Torra. Així, el ple es reprendrà a les 11:45, després d’estar una hora suspès, amb el símbol davant el grup de JxCat i a la vora de Torra, sense que els diputats de Cs l’hagin de tenir davant com havia passat a l’inici de la sessió. La solució ha arriba després que, en un fort enfrontament verbal, Cs retirés un llaç groc de davant seu, situat a un banc del Govern, que havia estat col·locat pels independentistes. La discussió ha acabat amb Torrent cridant l’atenció a Cs i suspenent el ple després que el portaveu del grup, Carlos Carrizosa, s’hi negués a tornar el símbol on era.Després de la suspensió del ple, el mateix Torra ha parlat amb Cs per demanar el llaç per col·locar-lo al seu costat, però en aquell moment no s’ha acceptat. Fonts de la presidència del Parlament asseguren que a la reunió amb els portaveus ha exigit respecte a la institució i ha advertit que no permetrà «ni un a sola falta de respecte més a l’hemicicle», tot reclamant «respecte als símbols, especialment aquells que fan referència als diputats que veuen vulnerats els seus drets polítics».