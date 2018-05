Torra demanarà al TSJC mesures cautelaríssimes i no descarta una querella per prevaricació contra Rajoy

El dictamen jurídic conclou que l'Estat ha de permetre la publicació del decret de nomenaments al DOGC

Actualitzada 25/05/2018 a les 13:12

Carta a Rajoy

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) mesures cautelaríssimes, després de rebre el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora (CJA). L'òrgan jurídic ha conclòs que l'Estat ha de permetre la publicació del decret de nomenaments dels consellers i consellers al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). D'aquesta manera, el president de la Generalitat pretén que el TSJC obligui l'Estat a permetre la publicació del nomenament del seu Govern, per així protegir els drets dels consellers i conselleres. A més, Torra no descarta presentar una querella per prevaricació contra el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, tal com ha informat el Govern a través d'un comunicat.La CJA ha conclòs en el dictamen d'aquest divendres -que va demanar Torra abans d'ahir- que l'Estat ha de permetre la publicació dels nomenaments al DOGC, i també avala que els consellers absents puguin prendre possessió. Així, el text conclou que el govern espanyol no pot impedir la publicació del decret al DOGC, ni pot evitar tampoc la presa de possessió del nou executiu català. El dictamen de la CJA fixa que les «atribucions estatutàries del president de la Generalitat tendents a la constitució del Govern tenen naturalesa discrecional i no estan sotmeses a cap autorització ni control derivats de les mesures adoptades en aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola».A més, el dictamen conegut avui admet que la publicació al DOGC està sotmesa a la prèvia autorització per part del govern espanyol, també recorda que «aquesta autorització comporta un control merament formal i constitueix un acte degut i reglat». En aquest sentit, el dictamen afirma que, «en el cas que no s'atorgui o que es denegui expressament, els òrgans que han d'autoritzar la publicació del Decret incorren en un incompliment que és contrari a l'ordenament jurídic i, per tant, susceptible de control judicial».Pel que fa a la presa de possessió dels nous consellers i conselleres, el dictamen de la CJA apunta que «les persones nomenades com a membres del Govern no tenen limitat l'exercici dels seus drets polítics i no concorre cap circumstància legal que n'impedeixi la presa de possessió». En aquest sentit, «cap norma exigeix que la presa de possessió dels membres del Govern hagi de ser simultània i presencial», però sí que «cal que consti de manera fefaent la seva voluntat d'acceptar el càrrec i les obligacions que comporta».D'altra banda, Torra ha anunciat a través del mateix comunicat que enviarà en les properes hores una carta a Rajoy per traslladar-li el contingut del dictamen de la CJA, i per exigir-li que es publiqui «immediatament» el decret de nomenaments del Govern al DOGC. En paral·lel, el president de la Generalitat demanarà al TSJC que adopti les mesures cautelaríssimes amb caràcter «immediat» per protegir els drets dels consellers i conselleres nomenats a prendre possessió del càrrec.El comunicat conclou que, en cas que el govern espanyol mantingui la seva «actitud inacceptable de bloqueig» de les atribucions del president de la Generalitat i del dret de «tot el poble català» a tenir un Govern, Torra té previst adoptar les «mesures legals pertinents» per fer respectar els seus drets, entre les quals no es descarta una querella per prevaricació contra el president Rajoy.