El TSJC descarta anul·lar de forma cautelaríssima la presa de possessió de Torra

Els magistrats consideren que aquesta urgència no existeix i que el nomenament de consellers seria objecte d'un altre recurs

Actualitzada 25/05/2018 a les 15:28

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat la petició del grup parlamentari de Cs d'activar mesures cautelaríssimes per anul·lar l'acte de presa de possessió del president de la Generalitat, Quim Torra, del passat 17 de maig. El partit volia que el tribunal anul·lés la presa de possessió de forma urgent per les suposades conseqüències irreversibles, com el nomenament de consellers, i sense haver escoltat la versió de la Generalitat, però els magistrats consideren que aquesta urgència no existeix i que el nomenament de consellers seria objecte d'un altre recurs. Per això, tramitarà el recurs contenciós-administratiu per la via ordinària i més endavant podria dictar mesures cautelars després d'haver escoltat els arguments de la Generalitat.En el seu escrit, Cs deia hi havia circumstàncies «d'especial urgència» com les facultats pròpies del president Torra, que estan sent exercides «al servei del projecte secessionista». Així, consideraven que s'estan produït conseqüències «d'impossible o difícil reparació», com el nomenament, el dissabte 19, dels consellers del Govern, cosa que suposa, segons el partit, un «ús barroer de les institucions al servei del procés secessionista». Cs creu que qualsevol decisió de Torra, «prevalent-se d'un nomenament ineficaç, estaria contaminat d'il·legalitat i provocaria que les seves conseqüències s'expandissin en cascada fins a crear un ambient d'inseguretat que comprometria els drets i llibertats dels ciutadans i els seus representants».Cs considera que Torra no va respectar el «tràmit essencial» de la presa de possessió, dijous de la setmana passada, que considera un «consentiment viciat», i dona per fet que el president se saltarà la Constitució i les lleis. Segons el portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, Torra ja ha donat «prou explicacions» per saber que no se sotmetrà a la Constitució ni a l'Estatut. Preguntat sobre la diferència entra la presa de possessió de Carles Puigdemont ara fa dos anys -pràcticament idèntica a la de Torra-, quan es va concloure que l'acte s'havia fet de manera legal, Carrizosa ha opinat que ara el procés no és per la via penal sinó per la contenciosa-administrativa: «Estem segurs que el TSJC anul·larà la presa de possessió i farà que es repeteixi, aquest cop amb l'acatament de les lleis fonamentals», va dir.No obstant això, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC considera que no existeix una «urgència excepcional o extraordinària, ni de major intensitat que la normalment exigible per a l'adopció de mesures cautelars», que es prenen generalment després d'haver escoltat la part afectada.Així, els magistrats recorden que el nomenament dels consellers no forma part del recurs, ni tampoc ha estat publicat al DOGC ni han pres possessió. Per tant, cap acte del president de moment és irreversible, i, en tot cas, diu el TSJC que es podrien impugnar i fins i tot anul·lar cautelaríssimament, els actes concrets de cada conseller o del mateix Torra que poguessin ser irreversibles.