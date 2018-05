La macrooperació policial s'està duent a terme contra la Diputació de Barcelona per presumptes desviaments de fons públics a projectes independentistes

Actualitzada 24/05/2018 a les 10:12

La Unitat de Delinqüència Exonòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional i la Fiscalia Anticorrupció estan duent a terme, des de primera hora d'aquest dijous, una macrooperació a Catalunya contra la Diputació de Barcelona contra presumptes subvencions per finançar de forma irregular projectes independentistes com Òmnium, ANC o els CDR, segons la Vanguàrdia. El jutge del Jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona ha ordenat una vintena d'escorcolls i investiga, des de fa més d'un any, un entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars en matèria de cooperació al desenvolupament des de l'ens cap a un seguit d'entitats independentistes. Per la seva banda, fonts del Ministeri d'Interior han explicat que es preveuen una trentena de detencions. El cas es troba sota secret de sumari.El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que de moment disposa pocs detalls però ha avançat que es produiran escorcolls i «probablement alguna detenció». Segons Millo, s'investiga un presumpte desviament de fons públics «cap a altres finalitats diferents a les designades».Al carrer Camí de Tarragona de Reus han estacionat aquest dijous al matí diverses furgonetes de la Policia Nacional, segons informa Canal Reus TV, però no està confirmat si es tracta d'una actuació relacionada amb l'operació que està en marxa, vinculada a la Diputació de Barcelona.