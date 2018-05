Millo avisa Torra que fins que no nomeni un «govern efectiu» es mantindrà el 155

El delegat del govern espanyol diu que seria un «irresponsabilitat» que el govern espanyol publiqués un decret de nomenaments amb gent a presó i a l'estranger

No hi ha un nou 155 sobre la taula

Reclama als alcaldes «neutralitat» en l'espai públic

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha alertat el president de la Generalitat, Quim Torra, que fins que no nomeni un govern «efectiu» es mantindrà el 155. «Torra sap què ha de fer per aixecar el 155, en aquest moment depèn d'ell, de ningú més», ha declarat a El Matí de Catalunya Ràdio. El delegat ha afegit que quan el president proposi un govern «que pugui exercir al 100% les seves funcions» serà el moment d'aixecar el 155 i ha assegurat que mentre no ho faci és ell qui està «endarrerint» que això passi. A més, ha valorat que seria «irresponsabilitat» que el govern espanyol publiqués un decret de nomenaments en que hi ha nomenats consellers que segons ells no poden exercir les seves funcions en plenitud, cosa que ha dit que és «de sentit comú».Millo ha recordat que hi ha el «compromís» al Senat d'aixecar el 155 quan hi hagi un govern a Catalunya però ha puntualitzat que aquest govern ha de ser «efectiu» i ha de poder «assumir amb plenes facultats i competències». Ha apuntat que mentre que no hi hagi un govern amb aquestes característiques les conselleries «continuen sent responsabilitat» dels ministeris espanyols.Per a Millo és de «sentit comú» que persones a la presó o a l'estranger no podran exercir plenament les funcions com a conseller i li ha semblat «molt estrany» que hi hagi qui no ho vegi així. En aquest sentit, s'ha mostrat convençut que Torra vol tenir un govern format per persones que puguin seure cada dimarts a la taula de la reunió del Consell Executiu i ha afirmat que hi deuen haver «impediment que no depenen directament d'ell que no li permeten fer el govern que voldria». «És probable que no tingui la llibertat suficient com per prendre aquests decisions», ha declarat.Ara per ara però, ha afirmat que la proposta que ha fet Torra «no garanteix que Catalunya tingui un govern efectiu» i suposaria «un govern a mitges» i «no viable». Ha afegit que si veus que una cosa no és viable «has d'intentar una altra fórmula» i per això l'ha instat a fer un nou decret de nomenaments. Ha asseverat que el govern espanyol no pretén dir qui ha de ser o no conseller però sí que les persones designades han d'estar «presents a Catalunya».«Li demanaria al president Torra que pensi en els catalans, que deixi de pensar tant en persones que estan fora d'Espanya i pensi més en els catalans», ha manifestat. Amb tot, ha confiat que s'està «a punt» d'arribar al moment en que es nomeni aquest govern efectiu del que parla perquè creu en el «sentit comú» de les persones i que «són pocs els que encara volen que les coses vagin malament», tot i apuntar que hi ha «algú important» que així ho vol.En ser preguntat sobre quan es produirà una reunió entre el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el president català ha insistit que primer cal la formació de govern i l'«endemà canvia l'escenari».Millo ha insistit que no hi ha un nou 155 sobre la taula perquè no s'està en l'escenari que el requereixi. Així, ha explicat que ara per ara el que hi ha és l'aplicació de l'anterior fins que es nomeni el que ell anomena govern efectiu.En tot cas però ha afirmat que si es tornés a produir un «incompliment greu» de la legalitat hi hauria un nou requeriment, que en cas de no ser escoltat sí que podria portar al mateix camí –passat pel Senat- que va portar al 155. Ha afegit però que aquest podria incloure «més àmbits o menys» i que l'aplicació es podria fer «de moltes maneres».D'altra banda, Millo ha defensat la missiva que va enviar dimarts als alcaldes catalans per demanar-los que garanteixin la «neutralitat» als espais públics després dels enfrontaments produïts a Canet de Mar (Maresme). El delegat ha assegurat que no ha demanat a cap batlle «que faci de policia» sinó que s'ha de respectar la neutralitat de les administracions públiques, tal i com diu la Constitució. «Estic defensant la convivència entre tots els catalans i el principi de neutralitat reconegut a la Constitució», ha afirmat.Així, ha dit que totes les administracions tenen l'«obligació» de preservar la neutralitat i especialment als espais públics fent que no es facin servir «símbols partidistes», com ha assegurat que són els llaços grocs perquè se'ls senten seus «una part» i no del conjunt dels catalans. A més, ha apuntat que sovint accions com les de Canet es produeixen sense permís i afecten un espai que és de tothom amb símbols «que poden ofendre altres persones». Per a Millo, això «posa en risc la seguretat i la convivència».D'altra banda, ha defensat la decisió de no deixar que Torra utilitzés la sala d'autoritats de l'Aeroport del Prat en tractar-se d'una acció privada del president i no estava «en exercici d'un acte oficial», com ha assegurat que diu la normativa. En ser preguntat si això no dificulta la represa de relacions entre els dos governs, el delegat ha contestat criticant que Torra «no volgués cap representant del govern espanyol».