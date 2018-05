Llarena torna a denegar la llibertat a Forn

El jutge li retreu que en una carta llegida en un acte donés suport als CDR

Actualitzada 24/05/2018 a les 14:20

D'altres intents fallits

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha tornat a denegar la llibertat al conseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, i considera que es manté tant el risc de reiteració com el de fugida. El jutge li retreu les seves expressions incloses en una carta -escrita juntament amb Oriol Junqueras- que es va llegir en l'acte del 2 de maig a la plaça Sant Jaume, quan es complia mig any del seu empresonament. Segons el jutge, a la carta Forn donava suport als CDR i va «incitar la ciutadania a resistir i mantenir-se ferms». Segons el jutge, també va proclamar que Catalunya és «un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni l'amenaça». Aquestes declaracions, doncs, serveixen de base al jutge per argumentar que no es refia del conseller destituït i que, per tant, el manté en presó preventiva. L'escrit es va presentar a principis de maig, poc després que Forn canviés d'advocat. Actualment, el representa Xavier Melero.En la resolució, el jutge del Suprem diu que, tot i les seves declaracions en seu judicial, Forn ha expressat «el seu suport a les actuacions dels Comitès de Defensa de la República (CDR)». Segons Llarena, ho va fer en un acte que es va fer el 2 de maig a la plaça Sant Jaume de Barcelona coincidint amb el mig any d'empresonament de Forn i Junqueras.Durant l’acte, familiars directes i companys dels seus dos partits -ERC i PDeCAT- van llegir una carta escrita per ambdós des d'Estremera on, a banda de donar gràcies pel suport, demanaven als catalans que seguissin aguantant l'embat judicial i polític de l'Estat que denuncien i consideren injust. «Hem de continuar resistint; si vosaltres persistiu, nosaltres resistim», van escriure.Aquestes declaracions serveixen ara de base a Llarena per argumentar que Forn s'ha de mantenir entre reixes. Segons el jutge instructor, contradiuen les declaracions que fa en seu judicial on assegurava que no reiterarà. En la seva resolució, destaca alguns dels fragments de la carta on, segons Llarena, Forn i Junqueras «van incitar la ciutadania a resistir i mantenir-se ferms». Segons el jutge, també va proclamar que Catalunya és «un país viu que no es resigna, ni cedeix a la repressió ni l'amenaça».«Els dos processats revaliden el seu compromís amb la determinació reflectida en el Llibre blanc per a la independència de Catalunya», manifesta Llarena. Per tant, creu que les seves declaracions en seu judicial on assegura que no tornarà a la política «no conjuren el perill objectiu que en ell s'aprecia». Segons el jutge, el Llibre Blanc recull que, un cop es recuperi el control de les institucions catalanes es «persistiria en l'estratègia».La darrera vegada que Forn va comparèixer davant de Llarena va ser el 17 d'abril durant les declaracions indagatòries, moment en què el jutge li va notificar formalment que el processava per rebel·lió i malversació. Llavors, Forn ja va aprofitar per demanar que el deixés lliure i li va recordar que havia renunciat a l'escó i a la política. A preguntes del seu lletrat, va argumentar que té arrelament i que no reiterarà ja que s'ha apartat de la política. També va assegurar que no apostaria per anar a l'estranger perquè, segons desvetlla ara Llarena, això suposaria «deixar a l'estacada a d'altres membres del departament de l'Interior i els responsables dels Mossos que estan en la mateixa situació que ell». El jutge, però, no es refia d'aquests pronunciaments.Llarena també carrega contra els processats que estan a l'estranger i assegura que s'han «alineat per dificultar l'exercici de la justícia espanyola buscant refugi a països tercers». Apunta també que tenen «una estructura de suport econòmic i organitzatiu» i que això reforça el risc de fugida. I recorda que d'altres investigats que no havien eludit inicialment el tribunal també van optar per marxar (com és el cas de la secretària general de Marta Rovira). Llarena insisteix que, davant la proximitat del judici i d'una petició alta d'anys de presó, el risc de fugida es veu incrementat.Llarena ha resolt ara un escrit presentat per l'advocat de Forn, Xavier Melero, després de la declaració indagatòria del 17 d'abril. Melero va dirigir-se poc després a Llarena per posar per escrit els motius que el mateix Forn ja havia posat de manifest durant la vista.Fins ara, tant Llarena com la sala d'apel·lacions li han denegat la llibertat en diverses ocasions. Fins i tot, el passat mes de març la Fiscalia va sol·licitar que el deixessin lliure amb una fiança de 100.000 euros, al·legant «raons humanitàries» perquè havia donat positiu en la prova de la tuberculina. Tanmateix, el jutge no va acceptar i es va alinear amb l'acusació popular –exercida pel partit ultradretà VOX- i el va deixar entre reixes.