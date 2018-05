Els joves del PP impulsen una campanya per llençar els llaços grocs al contenidor de reciclatge

Neguen que la mesura coarti la llibertat d'expressió i demanen que el «conflicte» es resolgui «des de la política»

Actualitzada 24/05/2018 a les 20:56

Les Noves Generacions del PP han presentat aquest dijous una campanya que amb el lema 'El groc al groc' demana que es llencin els llaços de reivindicació independentista penjats a diferents indrets de la via pública al contenidor de reciclatge. La presidenta de la formació, Irene Pardo, ha presentat la iniciativa als mitjans afirmant que els llaços grocs embruten l'entorn i que, atès que la seva organització està «molt compromesa» amb el medi ambient, demana que els llaços grocs de plàstic es portin al contenidor groc. Pardo ha negat que la mesura coarti la llibertat d'expressió, i ha afirmat que, ben al contrari, la «neutralitat» de l'espai públic és la que garanteix aquesta llibertat. També ha considerat que el «conflicte que avui en dia està vivint la política s'ha de resoldre des de la política» i no des dels carrers.Finalment, Pardo ha instat els alcaldes a mantenir la «pluralitat» i la «neutralitat» de l'espai públic ja que, al seu parer, la simbologia independentista col·locada a la via pública «no és més que provocar enfrontament, divisió i un xoc entre els veïns del mateix municipi».