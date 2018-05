5 dels 30 detinguts per la presumpta trama de corrupció a la Diputació de Barcelona passaran demà a disposició judicial

Els altres 25 estan essent deixats en llibertat aquest mateix dijous, a l'espera de ser citats pel jutge que instrueix el cas

Actualitzada 24/05/2018 a les 21:48

5 dels 30 detinguts per la presumpta trama de corrupció a la Diputació de Barcelona passaran la nit a la comissaria de la policia espanyola del barri barceloní de la Verneda i seran posats demà a disposició judicial, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Es tracta del reusenc Víctor Terradelles, president i patró de la Fundació CATmón; Joan Carles Garcia, alcalde de Tordera; Jordi Castells, subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat; Jonathan Jorba, cap de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat; i Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC fins al 2014. Fonts properes al cas han explicat a l'ACN que serien les 5 persones que tindrien més responsabilitat en la presumpta trama. Pel que fa als altres 25 detinguts, entre ells l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve, estan essent deixats en llibertat aquest mateix dijous, a l'espera de ser citats pel jutge.Des del TSJC s'explica que el Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona investiga des de fa més d'un any un entramat que hauria defraudat uns dos milions d'euros a través de, com a mínim, 28 subvencions fraudulentes en matèria de cooperació al desenvolupament amb països de l'Amèrica Llatina, el Marroc i Bòsnia, entre d'altres. Les subvencions s'haurien atorgat des de la Diputació de Barcelona mitjançant un seguit d'entitats entre els anys 2012 i 2015, informen les mateixes fonts.Dins d'aquesta causa, que està secreta, el magistrat ha acordat la pràctica de 20 entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses (entre elles l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament o la seu de la Fundació CATmón) ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres.La causa està oberta pels delictes de malversació, prevaricació, negociació prohibida a funcionari públic, falsedat i frau en subvencions.L'últim dels escorcolls que s'han practicat ha estat al carrer Londres de Barcelona. Durant la tarda els efectius policials s'han endut una persona probablement detinguda, i a dos quarts de deu de la nit l'escorcoll continuava en marxa.L'home que s'ha endut la policia, cap a dos quarts de vuit del vespre, ha marxat en un cotxe no logotipat de les forces de seguretat. Duia el cap tapat amb un llençol. També durant la tarda s'ha pogut veure en algun moment a través de les finestres de l'edifici Londres de la Diputació de Barcelona agents de la UDEF examinant documentació. Hi ha quatre o cinc agents que es van rellevant a la porta de l'edifici i diverses furgonetes de la policia que bloquegen l'entrada del carrer Londres amb Villarroel.