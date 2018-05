Torra demana un informe a la Comissió Jurídica Assessora i ajorna la presa de possessió fins a conèixer-ne el contingut

El president de la Generalitat impulsa mesures legals davant el «bloqueig institucional» del govern espanyol

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest matí un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora «per tal de trobar la via de publicació del decret de nomenament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)», segons ha informat el Govern a través d'un comunicat. Abans de prendre una decisió, Torra vol saber quines opcions hi ha per permetre la publicació del decret i fer possible la presa de possessió dels consellers. Així doncs, la presa de possessió dels consellers prevista per avui dimecres s'ajorna fins a conèixer el contingut del dictamen. A més, el president de la Generalitat ha demanat que s’estudiïn les «mesures legals» que es poden emprendre contra el «bloqueig institucional» del govern espanyol entenent que la publicació del decret de nomenaments és un «acte degut que no hauria de patir cap interferència».Torra ha encarregat aquest dimecres al matí un informe jurídic davant el «bloqueig» del govern espanyol a la formació del seu Govern després de constatar que l'executiu de Rajoy no ha donat l'ordre al DOGC de la publicació del decret dels nomenaments. Des de la Moncloa mantenen que estant estudiant si permeten que siguin consellers Jordi Turull i Josep Rull, des d'Estremera, i Lluís Puig i Toni Comín, des de Brussel·les.Segons el comunicat del Govern, Torra vol determinar les opcions per permetre la publicació, la presa de possessió i la formació d'un executiu català, i prendre després la «decisió que correspongui», sense concretar més.Torra lamenta que el govern de Rajoy no hagi respost la carta que aquest dimarts li va enviar el secretari del Govern, Víctor Cullell, en la què demanava la justificació de la negativa de l'Estat a publicar el decret de nomenaments al DOGC. Amb el 155 en vigor, és el govern espanyol qui autoritza les publicacions als diaris oficials.Així mateix, Torra ha demanat que s'estudiïn les «mesures legals» que es poden emprendre contra el govern espanyol tenint en compte que la publicació del decret és un «acte degut que no hauria de patir cap interferència». De fet, aquest dimarts Torra ja va avisar de la possibilitat de recórrer a la via legal en cas que el govern de Rajoy mantingui la negativa a publicar el nomenament dels consellers.«Els drets polítics de totes les persones designades per formar part del Govern estan intactes i, per tant, no hi ha cap motiu que justifiqui que no puguin prendre possessió de la seva responsabilitat», defensa el Govern en el comunicat. L'executiu català també reivindica que el poble de Catalunya té dret a tenir un Govern i atribueix «només a l'acció de l'Estat» que s'impedeixi la formació del nou executiu català i, per tant, que es perllongui l'aplicació del 155 i la suspensió de l'autogovern.