Lamela conclou la instrucció contra Trapero i la cúpula d'Interior destituïda pel 155

La magistrada redacta l'escrit de conclusions del sumari i envia la causa a la secció primera, que els haurà de jutjar

Actualitzada 23/05/2018 a les 12:14

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha dictat ja la interlocutòria de conclusions en la causa oberta contra l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, la intendent Teresa Laplana, l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari d'Interior César Puig (els dos últims destituïts pel 155). Això suposa posar punt i final a la instrucció d'aquesta causa. Lamela ha processat Trapero per un delicte d'organització criminal i dos de sedició pels fets del 20 de setembre i també per l'1-O; a Laplana per un delicte de sedició (pel 20 de setembre) i als dos exalts càrrecs d'Interior per organització criminal i només un únic delicte de sedició (per l'1-O). El 23 d'abril, la magistrada ja va confirmar els seus processaments i va rebutjar els recursos de les defenses. Ara fa el pas definitiu per enviar la causa a la secció primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional, que haurà d'obrir judici oral. Aquesta secció està presidida Concepción Espejel (que també ha presidit el judici dels joves d'Alsasu) i formada pels magistrats Ramon Sáez, Manuela Fernández de Prado, Nicolás Poveda i Eduardo Gutiérrez. A banda d'Espejel, dos magistrats més formaran el tribunal que jutjarà el cas.La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha conclòs la instrucció de la causa oberta contra Trapero, Laplana, Puig i Soler. Això suposa que la tasca d'aquesta magistrada ja ha acabat i ara passa el sumari a la secció primera de la Sala Penal, que serà l'encarregada d'obrir judici oral contra tots ells.El passat 16 d'abril, la magistrada ja va comunicar formalment els processaments a tots quatre en una declaració que va durar poc més de mitja hora i on tots ells es van limitar a mostrar que no compartien la interlocutòria de processament. Lamela ha processat Trapero per un delicte d'organització criminal i dos delictes de sedició pels fets del 20 de setembre i de l'1-O; a Laplana per un delicte de sedició (pel 20 de setembre) i als dos exalts càrrecs d'Interior per organització criminal i només un únic delicte de sedició (per l'1-O).El 23 d'abril, la magistrada va rebutjar els recursos de reforma que les defenses havien presentat i va confirmar els processaments. Encara està pendent però la resolució dels recursos per part de la sala d'apel·lacions. No obstant això, Lamela ja ha dictat la interlocutòria de conclusions del sumari, l'últim pas per tancar la instrucció i passar la causa a la sala per tal que obri judici oral.Ja es podrà obrir judici oralEls encarregats de jutjar Trapero, Laplana, Puig i Soler serà la secció primera de la Sala Penal de l'Audiència Nacional. Està presidida per Concepción Espejel, que també ha estat al capdavant del tribunal del judici per els agressions a Guàrdies Civils dels vuit joves Alsasu pels quals la Fiscalia sol·licita fins a 375 anys. Les defenses d'aquest cas van demanar que se l'apartés per estar casada amb un coronel de l'institut armat, però la petició no va prosperar.A la secció també hi són els magistrats Ramon Sáez, Manuela Fernández de Prado, Nicolás Poveda i Eduardo Gutiérrez. A banda d'Espejel, caldrà designar dos magistrats més que conformaran el tribunal del judici. A partir d'ara, les acusacions hauran de fer els seus escrits i la sala podrà obrir judici oral.