El govern espanyol estudia si permet que Turull, Rull, Comín i Puig siguin consellers des de la presó o Brussel·les

Actualitzada 23/05/2018 a les 08:27

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no ha publicat al butlletí ordinari d'aquesta matinada el decret de nomenament dels consellers del govern de Torra. Així doncs, el govern espanyol manté bloquejat els nomenaments del nou executiu i la presa de possessió que el Govern tenia prevista per aquest dimecres està en l'aire. L'executiu de Rajoy estudia si permet que siguin consellers Jordi Turull i Josep Rull, a la presó d'Estremera, i Toni Comín i Lluís Puig, que són a Brussel·les. Tampoc ha respost de moment la carta de la Generalitat que li pregunta els motius jurídics per no donar al DOGC l'ordre de publicació del decret de nomenaments. De moment, només s'ha publicat el que regula la reestructuració del Govern.El decret firmat dissabte passat per Torra nomena els seus consellers: Pere Aragonès (Economia i Hisenda i vicepresident del Govern), Jordi Turull (conseller de la Presidència), Ernest Maragall (Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència), Miquel Buch (Interior), Josep Bargalló (Ensenyament), Antoni Comín ( Salut), Josep Rull (Territori i Sostenibilitat), Lluís Puig (Cultura), Ester Capella (Justícia), Chakir El Homrani Lesfar (Treball, Afers Socials i Famílies), Elsa Artadi (Empresa i Coneixement i portaveu), Jordi Puigneró (Polítiques Digitals i Administració Pública) i Teresa Jordà (Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació).