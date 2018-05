El tribunal alemany segueix sense veure motius per extradir Puigdemont per rebel·lió

Els jutges creuen que els «incidents aïllats» durant l’1-O no canvien la seva posició i veuen «contradiccions» en la malversació

Actualitzada 22/05/2018 a les 16:03

El Tribunal Superior d’Schleswig-Holstein, a Alemanya, manté que no hi ha motius per extradir Puigdemont per rebel·lió tot i la nova «informació sobre incidents aïllats» durant l’1-O aportada per l’Estat. En una interlocutòria feta pública aquest dimarts, els magistrats apunten que el seu posicionament del 5 d’abril no ha canviat, així que continuen descartant la rebel·lió i mantenint Puigdemont en llibertat mentre es resol el cas. El tribunal no només descarta equiparar el delicte de rebel·lió espanyol amb l’alta traïció alemanya, sinó que diu que, de forma «preliminar», tampoc veu «una criminalitat per alteració de l’ordre públic». En la seva interlocutòria, els magistrats de Schleswig-Holstein també asseguren que la documentació de les autoritats espanyoles respecte al possible delicte de malversació inclou «informacions contradictòries».Amb tot, els jutges reiteren que encara s’està considerant una extradició per malversació.La fiscalia, però, encara no ha fet una petició oficial d’extradició. Així, el posicionament del tribunal tampoc és definitiu, en cas que el ministeri públic finalment presentés la petició d’extradició per aquests delictes, s'hauria de posicionar formalment.Les comunicacions entre la fiscalia i el tribunal s'han fet públiques aquest dimarts perquè els magistrats han rebutjat la petició d'empresonament preventiu de Puigdemont que havia fet la fiscalia, i que datava del 9 de maig. El text conclou que no hi ha «noves circumstàncies» que justifiquin l’empresonament preventiu del president de la Generalitat destituït.