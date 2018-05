Torrent visita Forcadell, Bassa, Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sànchez i Cuixart a les presons

El president del Parlament pretén mantenir-hi un «diàleg serè» i garanteix que continuarà defensant els drets dels 135 diputats

El president, Roger Torrent, es reunirà aquest dilluns a la tarda amb l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’exconsellera Dolors Bassa al centre penitenciari d’Alcalá Meco. Dimarts al matí, Torrent visitarà els diputats Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, així com l’exconseller d’Interior, Joaquim Forn, al centre penitenciari d’Estremera. Finalment, visitarà el centre penitenciari de Soto del Real per reunir-se amb el diputat Jordi Sanchez i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Durant la visita, prevista fa dues setmanes però que va haver de posposar per la situació política, el president pretén mantenir un «diàleg serè» amb la seva predecessora, Carme Forcadell, així com els diputats del Parlament i els dirigents polítics i socials empresonats. En aquest sentit, Torrent assegura que vol continuar defensant els drets dels 135 diputats, tant dels que poden ser al Parlament com «dels que són a la presó i a l’exili».El president del Parlament ja va visitar Junqueras i Forn a la presó d’Estremera i Sànchez i Cuixart a la de Soto del Real al febrer passat, abans de l’entrada a presó de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa.