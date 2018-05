Torra, en sortir d'Estremera: «Els consellers m'han manifestat la voluntat de prendre possessió»

El president assegura que els presos «saben que la seva causa és justa» i insisteix en reclamar diàleg tant a Mariano Rajoy com «als partits de l'oposició espanyola»

Actualitzada 21/05/2018 a les 12:58

Josep Rull i Jordi Turull es refermen en la seva voluntat d'assumir de nou les conselleries de Territori i Sostenibilitat; i Presidència, respectivament. «Els consellers m'han manifestat la voluntat de ser dimecres a Barcelona per prometre el càrrec i prendre'n possessió». Així ho ha declarat el president de la Generalitat, Quim Torra, en sortir de la visita dels presos que hi ha a Estremera. «Estan bé, estan forts, estan animats i saben que la seva causa és justa i honorable», ha declarat Torra, qui ha remarcat que «en cap altre país d'Europa» estarien en presó preventiva pel que van fer. El president ha insistit en reclamar diàleg tant a Mariano Rajoy com «als partits de l'oposició espanyola»: «Que la política torni a la política i que el diàleg torni al diàleg», ha demanat.«Si us plau, senyor Mariano Rajoy, senyor Pedro Sánchez, seiem, parlem d'una vegada i solucionem una situació que no s'hauria d'haver produït», ha demanat Torra. El president ha dit que la seva primera visita als presos com a president de la Generalitat ha estat «molt emocionant» i ha lamentat que el seu empresonament és una «injustícia» que «no només afecta els presos polítics sinó també els familiars, que han de traslladar-se 600 quilòmetres per poder-los veure molt poc temps». Torra ha dit que els presos tenen bon aspecte i «unes ganes immenses» de poder solucionar el conflicte polític.El president ha assegurat que les imputacions que mantenen presos els polítics independentistes «no tenen fonaments», com s'ha vist en les resolucions judicials que s'han pres a Bèlgica i «com s'aniran prenent a Alemanya, Escòcia i Suïssa». Torra ha remarcat que són persones «honestes i honorables» que «simplement van fer el que els van demanar que fessin, que era deixar votar el poble de Catalunya».Fonts de presidència han explicat que Torra i els presos han parlat de temes legals, a més de parlar sobre l'actualitat política i sobre les prioritats del govern de la Generalitat. També han conversat sobre la situació dels polítics presos i els que han marxat a l'estranger. El president s'ha vist primer amb Rull, Turull i Joaquim Forn. A la solapa de l'americana, Rull i Turull duien el pin de l'escut de la Generalitat que porten els membres del Govern. Al cap d'una hora, Torra s'ha vist amb Oriol Junqueras i Raül Romeva.