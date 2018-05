Rajoy demana un Govern «viable» i capaç de dialogar «seriosament» per recuperar la «normalitat institucional»

El president del govern espanyol diu que farà tot «el que està a les meves mans» però reclama que «els altres acompleixin amb la seva obligació»

Actualitzada 21/05/2018 a les 13:59

Crisi i «bons» pressupostos

Mariano Rajoy ha demanat aquest dilluns un Govern «viable» i que sigui capaç de dialogar «seriosament» amb l'Estat. Només així es podrà recuperar la «normalitat institucional» a Catalunya, apunta el president del govern espanyol. Rajoy ha demanat a Torra que acompleixi amb la llei perquè són les «regles del joc» i perquè és un dels valors fonamentals sobre els que s'ha construït la Unió Europea. Assegura que l'executiu espanyol posarà «tot el que estigui a les seves mans» per recuperar aquesta normalitat, però exigeix que «els altres acompleixin amb la seva obligació». «Però en un país que forma part de la Unió Europea i que és una de les potències més importants del món, la llei s'ha d'acomplir, i la llei ens afecta a tots», ha apuntat durant una intervenció a Vigo, on ha assistit a l'assemblea general del Cercle d'Empresaris de Galícia i on també ha parlat de la negociació dels pressupostos i la situació de l'economia espanyola.«Catalunya necessita un govern viable i no inviable», ha sentenciat Rajoy després que el PP hagi arribat a un acord amb Ciutadans i PSOE per mantenir vigent l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola a les institucions catalanes. A més, l'executiu espanyo no ha autoritzat que es publiqui al DOGC el nomenament dels consellers que ha designat Torra, entre els quals es troben Rull i Turull, a la presó, i Puig i Comín, actualment a Brussel·les.I davant un públic format principalment per representants del món econòmic i empresarial de Galícia, Rajoy ha indicat que «el que passa a Catalunya no ens ajuda des del punt de vista econòmic».En el marc de l'Assemblea General del Cercle d'Empresaris de Galícia, on Patricia Garcia es converteix en la primera dona que presideix l'entitat en substitució de Juan Güell, Rajoy ha fet una diagnosi de la situació econòmica espanyola. Ha assenyalat que el pitjor de la crisi ha passat, tenint en compte que mai en la història del país s'havia patit una recessió tant llarga. «L'impacte de la crisi no va ser fruit de l'atzar», ha afegit Rajoy, atribuint-la a «polítiques econòmiques equivocades».El president del govern espanyol s'ha referit també al Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que es debaten aquesta setmana al Congrés i que no tenen encara la seva aprovació garantida. Per això, Rajoy ha apel·lat a la «responsabilitat» de les forces polítiques a tirar-les endavant i garantir així «l'estabilitat» econòmica.