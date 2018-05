L'1-O la Guàrdia Civil va actuar en «legítima defensa», segons el cap de l'operatiu al Bages

El capità de la Guàrdia Civil diu davant el jutge de Manresa que qualsevol persona que barrés el pas als agents feia «resistència activa»

El cap que dirigia l'operatiu de la Guàrdia Civil l'1-O al Bages ha justificat l'ús de la força per la «resistència activa» que, segons ell, s'hauria dut a terme en tots els punts de votació on van actuar. Segons el guàrdia civil, els agents van actuar en «legitima defensa». L'agent, que ha declarat aquest dilluns com a testimoni davant del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa que investiga les càrregues policials al Bages, hauria assegurat, segons han explicat des del Col·legi d'Advocats de Manresa, que qualsevol actitud de no apartar-se era «resistència activa» i, per tant, justificava l'ús de la força. Les mateixes fonts assenyalen que el comandament policial hauria reconegut que l'elecció dels punts de votació on es va intervenir va ser «personal», en funció dels «recursos humans» i dels indrets «que els venien de pas».