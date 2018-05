JxCat indica que s'estudien «mesures judicials» davant el 'veto' de l'Estat als nomenaments dels consellers

Eduard Pujol afirma que la visita de Torra a les presons de Madrid «té un caràcter polític molt important» però també «molt emotiu»

Petició al PSOE

El portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Eduard Pujol, ha apuntat que s'estan estudiant «mesures judicials» després que el govern espanyol no hagi autoritzat la publicació del DOGC dels nomenaments dels consellers i conselleres per part del president de la Generalitat, Quim Torra, tot i que sí hagi donat llum verd al decret de creació, denominació i àmbit de competències dels departaments del nou Govern. En una entrevista a RNE, Torra no ha volgut precisar quin tipus de mesures que es prendran a l'espera que ho concretin els serveis jurídics. El que sí ha valorat és la visita que aquest dilluns realitza Torra als presos que es troben als centres penitenciaris d'Estremera, Soto del Real i Alcalá Meco. Assegura que tindrà un «caràcter polític molt important» perquè farà de «mirall» a la societat i a la política espanyola sobre la situació d'uns polítics que estan en presó preventiva per acomplir «el mandat democràtic» que va sorgir de les eleccions de 21 de desembre.Uns comicis dels quals precisament aquest mateix dilluns s'acompleixen cinc mesos des de la seva celebració, tot i que fa tot just una setmana que s'ha investit president de la Generalitat després de les investidures fallides de Puigdemont, Jordi Sánchez i Jordi Turull. En la conversa radiofònica, Eduard Pujol ha assenyalat que l'estada de Torra a Madrid també té un caràcter «emotiu» i «humà».Eduard Pujol ha recordat la voluntat de «diàleg» expressada el mateix Torra, que va adreçar una carta a Rajoy demanant una reunió, missiva que ha arribat a la seva destinació i que roman pendent de resposta. «El compromís amb el diàleg és real, no és un eslògan de 'màrqueting'», ha assenyalat.Per això, demana com a contrapartida que per part de l'Estat «la resposta no pot ser més 155, en versió 155.1 o 155.2», ha reblat. En aquest sentit, ha demanat a Ciutadans (Cs), Partit Popular i també al PSOE que «posin fre» a la «cursa» que sembla que mantinguin per demostrar «qui és el més fort i el més insensible», davant la situació que es viu a Catalunya.Abans de finalitzar l'entrevista, el portaveu de JxCat ha llençat un missatge directe al PSOE, després de les darreres declaracions del secretari general socialista, Pedro Sánchez, i d'altres dirigents del partit, així com del front comú en que vol prendre part perquè es mantingui l'aplicació del 155.«No ha de deixar-se endur per les inèrcies de la lluita entre PP i Cs», ha recomanat Pujol als socialistes. «Han de respectar la seva història i la lluita per la democràcia», ha afegit per concloure amb un: «Si us plau, que reaccionin».