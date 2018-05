La policia també ha fet una trentena d'identificacions

Un enfrontament entre independentistes i unionistes a la platja de Canet de Mar (Maresme) ha acabat amb una trentena de persones identificades i cinc ferits.La disputa ha començat a primera hora de la tarda d’aquest dilluns quan un grup de persones amb la cara tapada ha irromput a la platja per endur-se desenes de creus grogues que aquest matí havia instal·lat el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR). Les creus formaven part d’un muntatge per defensar la «llibertat» i denunciar la «mort de la democràcia».L’entrada a la platja del grup de gent que ha retirat les creus ha provocat un enfrontament amb les persones que les havia instal·lat, amb agressions entre els dos bàndols, segons han relatat les fonts consultades. La situació ha provocat la intervenció de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, que han identificat una trentena de persones, mentre hi ha hagut cinc ferits lleus.

Aquesta és la seva democracia, violents i intolerants. Agressió feixista a Canet de Mar. Uns 30 encaputxats i 3 persones ferides.



Contra el feixisme ni un pas enrere!!#alertaultra #CDRenXarxa #CDRCanet #CDRMaresme pic.twitter.com/0tUej9BX7b — CDR Canet de Mar (@CDRCanet) 21 de maig de 2018

