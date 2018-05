Arran crema fotos de Rajoy, Sánchez i Rivera davant la seu del PP a Barcelona

Santi Rodríguez ha alertat d'un «intent» d'incendiar la seu del partit i l'ha qualificat com «una mostra més d'intolerància cap al pluralisme de la societat»

Els intolerants han intentat provocar un incendi a la seu del @PPCatalunya.

No ens intimiden amb violencia, seguirem defensant la democracia, la llibertat i la pluralitat de la nostra societat. pic.twitter.com/V4Q4yZUmPw — Santi Rodríguez (@santirodriguez) 21 de maig de 2018

Arran han cremat fotografies del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president de Ciutadans, Albert Rivera, davant la seu del PP a Barcelona per protestar contra l'article 155. L'organització juvenil de l'esquerra independentista ha difós un vídeo a Twitter on reivindica aquesta acció i en les imatges es poden veure tres membres de l'organització que calen foc a les fotos i les deixen al terra de l'entrada de la seu dels populars. El vídeo va acompanyat del lema 'Tombem el 155, tombem el règim'.En un comunicat, el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, ha alertat d'un intent aquesta matinada «d'incendiar» la seu del PP i l'ha qualificat com «una mostra més d'intolerància cap al pluralisme de la societat». Rodríguez ha considerat que aquest és «un acte absolutament irresponsable per les greus conseqüències que podria haver tingut per al veïnat on es troba la seu del PPC». «És un acte més dels radicals, que necessiten tapar la seva incompetència amb accions violentes», ha reiterat.«Ja poden amenaçar-nos les vegades que vulguin. Seguirem donant veu a tots els catalans que també ens sentim espanyols i que apostem per la democràcia i la llibertat», ha afirmat el secretari general del PPC.