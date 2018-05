Ponsatí afirma que el Govern de Torra és «provisional» i alerta que «estarà sota uns nivells de pressió descomunals»

La consellera d'Ensenyament cessada pel 155 veu com «un fet» que hores d'ara la república «no existeix»

La consellera d'Ensenyament cessada pel 155, Clara Ponsatí, considera que el nou Govern liderat per Quim Torra «no serà normal» perquè «la situació no ho és». L'endemà de l'anunci dels consellers i conselleres, Ponsatí, instal·lada actualment a Escòcia després de passar les primeres setmanes a Brussel·les amb Puigdemont –ara a Berlín-, Serret, Puig i Comín, veu que l'executiu «no podrà fer polítiques» i que serà «provisional» perquè «estarà sota uns nivells de pressió descomunals». «Començar a aixecar expectatives sobre les polítiques que farà aquest Govern en termes de política 'normal', em sembla que no correspon, ha reblat», indicant que no tindrà capacitat per prendre decisions i que la seva funció es reduirà principalment a tasques administratives. En una entrevista radiofònica a l'espai 'El Suplement', de Catalunya Ràdio, l'exconsellera també ha estat crítica amb els termes de paritat del nou equip, amb només tres dones al capdavant dels departaments. «Trobo a faltar 7, 8 o 10 dones», apunta.Ponsatí apunta que la «república», hores d'ara, no existeix. «Els catalans li van donar suport en el referèndum de l'1 d'octubre i ho van ratificar en les eleccions del desembre, però que ara mateix això està encalla», ha sentenciat. Només la renovació d'estratègies i lideratges desbloquejaria la situació, considera l'extitular d'Ensenyament.«La presidència del senyor Torra pot donar marge a renovar els lideratges a Catalunya, a complimentar el lideratge del president Puigdemont», afirma, no sense oblidar que ella era favorable a votar la candidatura de Puigdemont el 30 de gener passat. «Crec que això és el que s'havia d'haver fet en aquell moment. I un cop no es va fer això, tota la resta és un seguit de conseqüències amb poca força política», ha raonat no sense ometre que també era partidària de tornar a convocar eleccions.