Josep Bargalló torna al Departament d'Ensenyament 15 anys després

El nou conseller ja va ocupar el càrrec entre el desembre del 2003 i el febrer de 2004

Actualitzada 19/05/2018 a les 18:08

El nou conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló (Torredembarra, 1958), torna al departament que ja va encapçalar durant el govern del tripartit presidit per Pasqual Maragall. Bargalló va ser nomenat el desembre de 2003 i va ocupar el càrrec tan sols 2 mesos, fins el 20 de febrer del 2004 quan va ser nomenat conseller en cap, després de transcendir la reunió que el seu antecessor, Josep-Lluís Carod Rovira, havia mantingut amb ETA a Perpinyà. Bargalló va ser conseller en cap i titular del Departament de Presidència entre el 2004 i el 2006. La següent legislatura, però, Bargalló va renunciar a l'escó obtingut per ocupar el càrrec de director de l'Institut Ramon Llull fins al 2010.Bargalló també ha treballat al món editorial i ha estat coordinador de la col·lecció Capitell de Columna edicions, entre el 1988 i el 1991, i director literari d'Edicions El Mèdol (1989-1998).Al capdavant del Departament d'Ensenyament, Bargalló va agafar el relleu de Carme Laura Gil i va ser substituït per Marta Cid, que va ocupar el càrrec fins el maig de 2006. Bargalló va ser diputat per ERC entre 1992 i 2003, i també el 2006.Des de 2011, Bargalló és vicepresident de la Fundació Josep Irla. Llicenciat en Filologia Catalana (UB) i catedràtic de Secundària, actualment, és coordinador de l'àmbit no universitari de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili (URV), també des del 2011. També és coordinador acadèmic en Direcció i Gestió de centres Educatius des del curs 2011-2012.Des del 2012 i fins la tardor passada, Josep Bargalló també va ser comissionat al Concurs de Castells de Tarragona. Bargalló, però, va dimitir el 4 d'octubre per la postura de l'alcalde socialista, Josep Fèlix Ballesteros, davant l'1-O i les càrregues policials a la ciutat.Entre les denúncies d'adoctrinament, la immersió lingüística i la LOMCEJosep Bargalló agafarà les regnes del Departament d'Ensenyament en un moment en què l'escola catalana està patint les conseqüències de les denúncies de suposat adoctrinament que s'han interposat arran de la situació política al país i, sobretot, les càrregues policials de l'1-O i el seu tractament a les aules.Bargalló tindrà sobre la taula també la gestió de la posada en qüestió de la immersió lingüística, després que durant l'aplicació del 155, el govern espanyol estudiés la manera de garantir l'elecció de la llengua castellana com a vehicular a les escoles. Durant aquests mesos, però, el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional el xec Wert de 6.000 euros per a les famílies que voldrien escolaritzar els fills en castellà i el sistema públic no ho pogués garantir.Entre els temes interns del Departament, el nou conseller haurà de fer front a la manca de professorat de Secundària, que de forma excepcional es resoldrà el curs vinent amb docents sense el màster i mestres de Primària.