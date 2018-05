Turull i Rull asseguren que els seus drets polítics estan «intactes» mentre esperen la seva restitució

Els dos diputats de JxCat fan arribar un missatge conjunt penjat a Twitter tres dies abans de rebre la visita de Torra

Actualitzada 18/05/2018 a les 13:27

Els consellers destituïts Jordi Turull i Josep Rull han assegurat que els seus drets polítics estan «intactes». Els dos diputats de JxCat esperen ser restituïts com a consellers del nou Govern de Quim Torra, tal i com ha dit i repetit el propi president, i confirmen fonts de l'entorn dels dos dirigents independentistes.De fet, dilluns que ve tant ells dos com la resta de «presos polítics» rebran la visita del 131è president de la Generalitat. Turull i Rull han fet arribar un missatge conjunt des de la presó d'Estremera, penjat a Twitter aquest divendres al migdia: «No ens cansarem de recordar que estem patint una presó preventiva injusta, arbitrària i ignominiosa i que els nostres drets polítics estan intactes. L'únic dubte que algú pot tenir és si som presos polítics o ostatges de l'Estat». JxCat sospesa si pot fer efectiva aquesta restitució i de quina manera, conscient que podria perillar l'aixecament del 155.