Torra demana per carta una reunió a Rajoy per poder dialogar "sense condicions"

El president de la Generalitat li trasllada que defensarà el projecte polític que «van avalar els ciutadans» el 21-D i l'1-O

Actualitzada 18/05/2018 a les 20:26

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha adreçat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per demanar-li una reunió per poder dialogar «sense condicions» i «amb el respecte institucional mutu, amb la predisposició a parlar de tot, sense límit temporal» i amb el format «més oportú». Torra també reclama al president espanyol «reconduir la política a la política» i li trasllada que és per això que ha volgut la primera carta com president fos per demanar-li la trobada. En el text, Torra avança a Rajoy que defensarà el projecte que «va avalar la majoria de ciutadans de Catalunya el passat 21 de desembre, fidel a l'expressió democràtica de l'1 d'octubre i el seu resultat» i assenyala que «les circumstàncies del país eren, i continuen sent, excepcionals per l'existència de polítics catalans, demòcrates i honorables, en plenitud de drets polítics, en situació de presó preventiva o a l'exili».