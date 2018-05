El govern espanyol actuarà si Torra nomena consellers algun dels empresonats

Méndez de Vigo diu que «hauria de ser el jutge qui autoritzés els presos a anar a prendre possessió del càrrec»

Actualitzada 18/05/2018 a les 14:59

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, avisa que actuaran si el president, Quim Torra, aprofita la visita a les presons dilluns per nomenar consellers alguns dels empresonats. Méndez de Vigo ha evitat avançar quin és el pla de la Moncloa –«no vull parlar d'hipòtesis», al·lega- però avisa que si prenen possessió des de la presó actuaran. Segons el govern espanyol, hauria de ser el jutge qui autoritzés els presos a anar a prendre possessió del càrrec. Tanmateix, demana aplicar el «sentit comú». «Volem un govern viable i real, el millor lloc no és estar a la presó», apunta. A més, envia un missatge a Torra i diu que si actua en aquest sentit la lectura de la Moncloa serà que vol «augmentar la tensió».Per contra, Méndez de Vigo defensa que la voluntat del govern espanyol és la d'obrir «una nova etapa» a Catalunya i tornar a apostar pel diàleg «sense data de caducitat i dins de la llei». També ha confirmat que Rajoy encara no ha rebut cap carta de Torra i apunta que la reunió entre els dos presidents s'hauria de fer un cop ja hagi designat els seus consellers.