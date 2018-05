Torra pren possessió com a president de la Generalitat en un acte sota vigilància del govern espanyol

Assumeix l’acte prometent «fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya» i sense el quadre del rei ni la bandera espanyola que exigien el govern de l’Estat

Actualitzada 17/05/2018 a les 12:07

Quim Torra ja és, a tots els efectes, el 131è president de la Generalitat de Catalunya. La pressa de possessió, que només ha durat 1 minut i 45 segons i s’ha celebrat al saló Verge de Montserrat del Palau, ha estat sòbria, discreta i sense convidats, tal i com s’havia preparat. Torra ha assumit el seu càrrec en presència del president del Parlament, Roger Torrent, i tots dos han acudit a l’acte amb el llaç groc a la solapa que reclama la llibertat per als independentistes presos. Finalment, Torra ha utilitzat la mateixa fórmula de prometatge que ja va fer servir el seu antecessor, Carles Puigdemont. “Prometo complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya, representat pel Parlament", ha dit Torra en to solemne, sense fer cap esment a la Constitució espanyola, ni a l’Estatut, ni al Rei. De fet, el monarca no ha estat present ni al prometatge ni a la sala. El govern espanyol, que ha tingut la mirada posada sobre la presa de possessió, havia demanat a la Generalitat que la cerimònia comptés amb una bandera espanyola junt a la senyera catalana i un retrat de Felip VI. Però cap d’aquests elements ha estat visible al saló Verge de Montserrat finalment.La cerimònia ha començat prenent la paraula el secretari de Govern, Víctor Cullell, que ha llegit el decret de nomenament, i, tot seguit, Torra ha pronunciat la fórmula de prometatge, davant una taula on hi havia únicament el medalló que simbolitza la Presidència de la Generalitat des de Francesc Macià, i que ha estat la mateixa que va fer servir Carles Puigdemont, sense fer referència a la Constitució i prometent fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya. En acabar, s’ha apropat a Torrent per donar-li les gràcies i el president del Parlament li ha desitjat “sort”. “Sort per a tots”, ha respost Torra. Per acaçar, el nou president de la Generalitat s’ha apropat als vuit membres de la seva família més propera que també han assistit a la cerimònia.La presa de possessió de Torra no ha tingut ni l’estètica ni l’estructura habituals en els seus antecessors. La situació política ha fet que volgudament s’hagi preparat una posada en escena molt més sòbria, curta i discreta. A més, per primera vegada l'acte de presa de possessió del president de la Generalitat està supervisat pel govern espanyol, tenint en compte que el 155 no s'aixeca fins que prenguin possessió els consellers. I això ha provocat que la cerimònia hagi estat sota la mirada del govern espanyol i amb un intent per controlar l’escenografia i alguns dels detalls, si hi serà present el quadre del rei Felip VI, un exemplar de la Constitució o la bandera espanyola al costat de la senyera. Segons fonts de l’executiu estatal, a darrera hora s’ha decidit no enviar ningú per supervisar físicament l’acte, i el propi govern espanyol s’ha queixat rebutjant la possibilitat d’enviar cap membre a la presa de possessió.El que també ha cridat l’atenció és el canvi d’ubicació, traslladant la cerimònia del saló Sant Jordi al saló Verge de Montserrat, de menors dimensions. El paper del president del Parlament, Roger Torrent, també ha estat diferent al d’altres preses de possessió i, a diferència d’anteriors ocasions, ha estat més testimonial i poc participatiu. Habitualment, era el president del Parlament qui preguntava el prometatge al nou cap del Govern i qui podia imposar el tradicional medalló al nou president. Però en aquest cas, el medalló estava sobre la taula però no s’ha imposat a Torra.