Albiol compara Quim Torra amb dirigents de l'Alemanya nazi

Assegura que veu com un «descrèdit» que el president hagi pres possessió «d'amagatotis»

Actualitzada 17/05/2018 a les 15:03

Acusa a Rivera de fer demagògia electoral

El president del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, considera que la cerimònia sobria i breu que el nou president de la Generalitat, Quim Torra, ha escollit per prendre possessió del seu càrrec és «un episodi més del descrèdit» de l'independentisme i ha considerat que és una «vergonya» que ho hagi fet «d'amagatotis» de la resta de partits polítics i de la societat civil catalana. El líder popular ha assegurat que encara que l'haguessin convidat no hauria assistit a l'acte i diu que li hagués provocat «mal de panxa» veure un representant del govern de l'Estat prenent-hi part. En aquest sentit ha recordat que Torra va «atrevir-se a dir que els catalans són èssers inferiors genèticament» i ha assegurat que aquesta mena d'afirmacions el fan pensar «en l'Alemanya dels anys 30». Per aquesta raó ha afegit que tenir al capdavant de la Generalitat una persona que pensa d'aquesta forma no li fa «gràcia». El president del PP ha fet aquestes declaracions en una atenció als mitjans a la porta de l'Ajuntament de Badalona (Barcelonès).Xavier García Albiol assegura que la situació que es viu a Catalunya és «d'absoluta anormalitat» i considera que és una «vergonya» la forma com està actuant el nou president de la Generalitat, Quim Torra. «Mai ningú havia fet tan mal a Catalunya en tan poc temps», lamenta.En aquest sentit afirma que la fórmula que ha escollit per prendre la possessió del càrrec és «un episodi més del descrèdit» en què l'independentisme ha instal·lat Catalunya. «Mai s'havia vist un president prenent possessió del càrrec d'amagatotits de la resta de partits polítics i d ela societat civil catalana», ha comentat.Pel que fa a la manca de representants del govern de l'Estat en la cerimònia, Albiol ha dit que li semblaria estrany que el govern d'Espanya volgués participar «en la presa de possessió d'un senyor que està instal·lat en l'anomalia política i que els únics gestos que ha fet des de que és president de la Generalitat és intentar provocar els catalans que no són independentistes tractant-los de ser inferiors a la resta». Així mateix ha dit que li provocaria «mal de panxa» veure que un membre de l'executiu de Mariano Rajoy hi participa.Albiol també s'ha referit a la voluntat de la Fiscalia de querellar-se contra el president Torra per xenofòbia i ha fet broma referint-se a la seva persona: «A alguns per menys ens han portat davant els jutjats». Per tot plegat ha comparat Torra amb un dirigent polític del nazisme. «Algú que s'atreveix a dir que els catalans som sers inferiors genèticament em fa pensar en l'alemanya dels anys 30», ha sentenciat el popular que ha dit que no li fa «gràcia» tenir al capdavant la Generalitat una persona que pensa d'aquesta forma.Albiol ha dit que el pitjor que es pot fer en aquests moments és buscar la confrontació i el xoc de trens amb les institucions espanyoles, el que des del seu punt de vista no ha deixat de fer Torra. «Aquesta actitud no representa la immensa majoria de catalans independentistes», ha advertit el popular que ha demanat al nou president «que deixi d'avergonyir els catalans i actuï com a president de tots».Per altra banda, el president del PPC també ha afirmat que és «inadmissible que el president tingui la poca vergonya de reunir-se abans amb els diputats que estan a la presó que amb els representants dels grups polítics». Segons Albiol aquesta és la major de les garanties que l'escenari de confrontació es mantindrà.El líder dels populars també s'ha pronunciat sobre la petició que el president de C's, Albert Rivera, ha fet a Mariano Rajoy perquè estengui el 155 i inclogui el control dels mitjans de comunicació públics. «Aquesta mesura està molt bé quan es produeixi el primer fet censurable per part del Govern», ha dit Albiol que ha advertit que fins que això no passi no es pot fer aquest pas perquè «no s'estaria parlant d'un estat de dret». El popular considera que Rivera n'és conscient i que aquesta demanda s'emmarca en la «irresponsabilitat» i la «demagògia electoral» en què es troba instal·lat el líder de C's.