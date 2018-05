Alamany (Comuns) es disculpa per un missatge contra els espanyols escrit des de «l'estómac» el 2008

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem no se sent «gens orgullosa» d'haver escrit: «Els espanyols segueixen follant-nos pel darrere i pel davant; sense permís»

Actualitzada 17/05/2018 a les 15:12

La portaveu parlamentària de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamany, s'ha disculpat aquest dijous amb un missatge a Facebook per una entrada del setembre del 2008 a la xarxa Fotolog. «El nostre país no és el que volem des de 1714. I els espanyols segueixen follant-nos pel darrere i pel davant. Sense permís», va escriure llavors, quan tenia uns 23 anys, Alamany.El missatge, que han recuperat alguns usuaris a Twitter, també afirmava que els polítics eren uns «aficionats» i que els governants espanyols eren gent «mediocre i vomitiva». Al missatge de disculpes d'aquest dijous, Alamany assegura que no se sent «gens orgullosa» d'aquestes paraules: «És evident que em referia al govern espanyol, en uns termes que són els d'algú que surt un 11 de setembre i parla amb l'estómac». En plena polèmica els darrers dies per les piulades i els articles publicats el 2012 pel president de la Generalitat, Quim Torra, Alamany insisteix ara que creu en una Catalunya «diversa i mestissa»: «L'aportació de la gent nascuda a altres llocs d'Espanya i del món –com la meva mare- han ajudat a construir com el que més; negar aquest diversitat seria, en bona mesura, negar-me a mi», rebla el comentari d'aquest dijous a Facebook.La número 2 dels comuns al Parlament també lamenta «principalment» que s'hagi recuperat una xarxa social que «exposa» gent que estima. «Perquè ells no tenen cap culpa que jo hagi decidit, onze anys després, fer el pas a la polític institucional», afegeix.Durant el debat d'investidura d'aquesta setmana, el cap de files dels comuns, Xavier Domènech, va interpel·lar Torra per les seves polèmiques piulades. El líder de CatECP va preguntar-li dissabte què pensa dels espanyols per saber què pensava de Catalunya. «Així sabrem si vostè entén Catalunya, això és clau. Si hagués fet aquests tuits no m'hagués presentat mai candidat a la presidència de la Generalitat. A mi no m'han hagut d'esborrar mai un tuit d'aquest tipus», va reblar Domènech al debat de dissabte al Parlament