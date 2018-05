El partit d'extrema dreta demana la seva inhabilitació urgent i la retirada del passaport

Actualitzada 16/05/2018 a les 12:03

El partit d'extrema dreta Vox ha presentat aquest dimecres una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, pels delictes d'encobriment, odi i conspiració per la rebel·lió, basant-se en les «manifestacions i intencions reconegudes pel querellat» i per la seva participació directa en el referèndum de l'1-O. En la querella presentada al TSJC, Vox demana la seva inhabilitació urgent com a president de la Generalitat i la retirada del passaport.