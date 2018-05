Torra oferirà a tots els consellers destituïts ser restituïts en el càrrec

El president investit admet que no sap quan durarà la legislatura i insinua que dependrà de la «resposta de l’Estat» a la «situació d’excepcionalitat»

Actualitzada 15/05/2018 a les 10:04

El president de la Generalitat investit pel Parlament, Quim Torra, ha avançat aquest dimarts que oferirà a tots els consellers del Govern destituït de Carles Puigdemont tornar al càrrec i restituir-los «si ells volen». En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Torra ha dit que «seria un honor» per a ell poder tornar a nomenar-los consellers si accepten l’oferta que els hi farà tant si estan a la presó, a casa seva o a l’estranger. En aquest sentit, però, ha detalalt que la formació del futur Govern és una de les qüestions que vol acabar de perfilar en la seva reunió «de coordinació» amb Carles Puigdemont a Berlín. El president, a més, també ha explicat que vol visitar els independentistes presos aquesta mateixa setmana o «el més aviat possible». Igualment, ha admès que no sap quina durada pot tenir la legislatura que arrencarà el seu Govern, però ha insinuat que dependrà de la «resposta de l’Estat» a la «situació d’excepcionalitat» que assegura que viu Catalunya.