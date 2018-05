Rajoy accepta reunir-se amb Torra però li recorda que s'ha de parlar «dins la llei»

Recorda que a Catalunya «només hi pot haver un president, una sola legalitat i unes úniques institucions que són les que marca la Constitució»

Actualitzada 15/05/2018 a les 18:57

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha acceptat aquest dimarts a la tarda reunir-se amb el nou president de la Generalitat, Quim Torra, després que aquest hagi dit des de Berlín que enviarà una carta al seu homòleg espanyol perquè fixi «dia i hora» perquè els dos mandataris es trobin. Rajoy ho ha dit des de la capital búlgara de Sofia, on és de viatge oficial, però després d'assegurar que treballarà «per la concòrdia» ha recordat a Torra que qualsevol diàleg ha d'estar «dins la llei». Rajoy, que no ha volgut parlar de línies vermelles, sí ha subratllat que a Catalunya «només hi pot haver un president, una sola legalitat i unes úniques institucions que són les que marca la Constitució».Rajoy també ha parlat de l'aplicació a Catalunya de l'article 155. El mandat aprovat pel Senat establia que deixaria de tenir efecte tan bon punt hi hagués Govern. Però aquest matí Rajoy s'ha reunit amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i han matisat que hi seguirà havent un control de les finances.Aquest dijous està previst que Rajoy es reuneixi amb el màxim mandatari de Ciutadans, Albert Rivera, que s'ha mostrat partidari de seguir aplicant l'article a Catalunya tenint en compte el perfil independentista de Torra.Després de destacar la importància de la unitat de les forces constitucionalistes, Rajoy ha subratllat que farà el que estigui a les seves mans perquè Rivera segueixi al consens que l'executiu espanyol va recavar per aplicar el 155 per primer cop en la història de la democràcia recent, en aquest cas a Catalunya després que es proclamés la república el 27 d'octubre de l'any passat.«Hem treballat bé en el passat i ho farem en el futur. En aquest assumpte el més important és que els que defensem la unitat de la nació estiguem junts», ha afirmat Rajoy.