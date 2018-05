Distensió al Parlament, el ball d'Arrimadas durant la investidura de Torra

Imatges que va emetre l'espai de la Sexta, El Intermedio

El programa El intermedio de la Sexta, espai dirigit i presentat per El Gran Wyoming va mostrar aquest dilluns al vespre una imatge de la cap de l'Oposició al Parlament català, Inés Arrimadas, ben diferent de la que va mostrar durant la investidura de Quim Torra com a president de la Generalitat.Les imatges, captades als passadissos de la cambra catalana, deixen veure una molt animada dirigent de Ciutadans, que no dubta a arrencar a ballar tot just davant del portaveu del PSC, Miquel Iceta.Arrimadas ha protagonitzat, tant dissabte com dilluns, crus enfrontaments amb els portaveus de les formacions independentistes i la seva postura, tant de discurs com a gestualitat, ha estat especialment agressiva durant tot el debat d'investidura.Pel Gran Wyoming, però, la notícia no és el bon humor i el ball d'Arrimadas sinó que «Miquel Iceta no s'hagi afegit al ball».