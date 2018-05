Desarticulen un entramat que falsificava targetes per pagar peatges d'autopistes a la UE

Hi ha 24 detinguts, la majoria de nacionalitat romanesa, a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona i a Castelló i Saragossa

Actualitzada 15/05/2018 a les 11:05

Generaven les numeracions de les targetes o les obtenien amb el 'carding'

24 detinguts i 21 registres

Agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola han desarticulat un entramat criminal dedicat a la falsificació de targetes bancàries utilitzades per al pagament en peatges d'autopistes d'Espanya, França, Alemanya i Itàlia. S'ha detingut 24 membres d'aquest entramat a les demarcacions de Barcelona, Girona i Tarragona i a les províncies de Castelló i Saragossa que haurien defraudat més de mig milió d'euros. Els agents han fet 18 registres en domicilis i 3 més en seus d'empreses de transport i han desmantellat 11 tallers de falsificació de targetes on elaboraven les targetes per dur a terme les seves activitats il·lícites.La recerca és fruit de la cooperació policial internacional, dins del marc de l'Europol i especialment del seu Centre Europeu de Ciberdelincuencia (EC3), eix central de la informació criminal i d'intel·ligència d'aquesta tipologia delictiva.L'anàlisi de la informació obtinguda a través d'aquesta col·laboració entre el Centre Europeu de Ciberdelincuencia, les empreses del FICFIB, la policia espanyola, Guàrdia Civil i la Gendarmeria va permetre la identificació d'una gran quantitat del frau comès en tots dos països, amb motiu del transport de mercaderies intraeuropeu. D'aquesta manera, amb la informació del frau generat diàriament en les empreses emissores de targetes per al pagament dels peatges en les autopistes, i l'anàlisi realitzada per policia espanyola i la Guàrdia Civil sobre més de 30.000 transaccions fraudulentes, es va poder identificar un nucli rellevant d'empreses de transports així com centenars de matrícules de vehicles presumptament implicats en el mateix.Els informes policials van donar lloc, a través de la Fiscalia de l'Audiència Nacional, a l'obertura d'unes diligències de recerca centrades en la investigació patrimonial dels principals implicats en el frau. Això va motivar posteriorment l'obertura de diligències prèvies per part del Jutjat Central d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.La investigació desenvolupada per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès identificar una organització criminal assentada a Espanya, on estarien implicades diverses persones dedicades gairebé en exclusiva a la falsificació i distribució de targetes falsificades per al pagament dels peatges en les autopistes en diversos països europeus.L'entramat desarticulat comptava amb la col·laboració de diverses persones que actuaven com a autèntiques empreses, la finalitat de les quals era la venda dels seus productes al major nombre de clients possibles. Els beneficis obtinguts els reinvertien en la compra de nova matèria primera així com a adaptar les seves tècniques i metodologies de falsificació per ampliar la seva quota de mercat. Existia una dura competència entre els propis investigats per captar el major nombre de clients, competència que derivava fins i tot en una fluctuació dels preus tant de l'obtenció de les 'targetes mare' -com denominaven a la informació de les targetes obtingudes mitjançant 'carding'-, com en la generació de numeracions vàlides de targetes o en la venda del producte final.A més, molts dels investigats eren capaços de generar ells mateixos targetes vàlides -denominades 'targetes filles i nétes'-, obtingudes a partir de la informació que contenien les anomenades 'targetes mare' i amb el que evitaven haver de comprar més numeracions a altres organitzacions.Els distribuïdors de targetes fraudulentes actuaven a manera de comercials que, com més clients, majors comissions obtenien. Fins i tot realitzaven acords, oferien avantatges i descomptes per tal d'incrementar la seva cartera.Durant la recerca es van arribar a detectar autèntiques activitats d'espionatge industrial entre els diferents investigats, ja que utilitzaven a terceres persones per comprar 'targetes mare' de la competència i així poder comparar els productes que oferien, canviant de proveïdors quan consideraven que les falsificacions que oferien no estava funcionant de forma adequada o no els permetien obtenir els beneficis esperats.En l'operatiu desplegat s'han detingut 24 persones pertanyents a l'entramat criminal, 20 d'ells de nacionalitat romanesa, 2 espanyols i 2 cubans-, entre els quals hi ha els líders de l'entramat, proveïdors, falsificadors, distribuïdors i col·laboradors, dels quals 14 van ser posats a la disposició de l'Audiència Nacional.Així mateix, s'han practicat un total de 18 registres domiciliaris i 3 en seus d'empreses de transport, on s'han desmantellat 11 tallers de falsificació de targetes, intervingut prop de 15.000 targetes així com suports en blanc per a la inserció de la informació de targetes, llistats de numeracions de targetes, gran quantitat de material informàtic, una impressora tèrmica, 19.770 euros en efectiu i 4 vehicles d'alta gamma. A més s'ha sol·licitat el bloqueig dels comptes bancaris associats als comerços i als principals investigats.