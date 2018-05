Torra viatja dimarts a Berlín i oferirà una roda de premsa amb Puigdemont

El president de la Generalitat es reunirà amb el líder de JxCat a la capital alemanya l'endemà de ser investit pel Parlament

El president de la Generalitat, Quim Torra, viatjarà aquest dimarts a Berlín (Alemanya) per reunir-se amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont, tal com han informat fonts del grup parlamentari. A les 16 hores els presidents número 130è i 131è del Govern oferiran una roda de premsa conjunta des del Sana Berlín Hotel. La trobada té lloc l'endemà que Torra hagi estat investit pel Parlament gràcies als vots de JxCat i ERC, i a l'abstenció de la CUP. Torra tornarà dimecres a Catalunya. Un cop investit, la cambra ha de comunicar el resultat de la investidura al Rei perquè el nomeni, i el president haurà de prendre possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament, tal com estableix la llei de Presidència.Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha avançat que no demanarà audiència amb el monarca espanyol per comunicar-li la investidura. Després de prendre possessió, Torra haurà de nomenar els consellers del seu Govern, que també hauran de prendre possessió del seus càrrecs.