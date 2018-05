Torra pren possessió dimecres i dijous ho fan els seus consellers

El Rei ha de nomenar el president investit per tal que pugui prendre possessió del càrrec

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:43

Des del Palau de la Generalitat es treballa amb l'objectiu que Quim Torra pugui prendre possessió del càrrec de 131è president de la Generalitat aquest dimecres. I l'endemà, dijous, seria el torn dels consellers. És la hipòtesi probable, segons apunten fonts pròximes a la presidència, tot i que no només depèn del Palau de la Generalitat. I és que, tal com estableix la llei de la presidència, el Rei ha de nomenar el president de la Generalitat un cop investit pel Parlament. El president de la cambra catalana, Roger Torrent, ja ha comunicat per escrit a Felip VI el nomenament de Quim Torra i ja ha avançat que no li demanarà audiència. Després el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) haurà de publicar el nomenament i el president haurà de prendre possessió en el termini màxim de cinc dies.Després que aquest dilluns Torra hagi estat investit en segona volta amb els vots de JxCat i ERC i l'abstenció de la CUP, es posa en marxa la maquinària per tal que el president prengui possessió del seu càrrec i pugui formar el nou govern, després de cinc mesos de les eleccions del 21-D. El calendari més probable és que dimecres que hagin pres possessió els consellers i que el nou govern ja pugui començar a funcionar aixecant així l'aplicació del 155.Poc després de la votació, Torrent ha comunicat oficialment al rei Felip VI i al Palau de la Zarzuela la investidura de Torra com a president de la Generalitat de Catalunya. Torrent, ha optat per fer-ho per escrit i ha renunciat a demanar audiència al monarca per comunicar-li la votació del Parlament.Abans de prendre possessió com a 131è president de la Generalitat, Torra viatjarà demà dimarts a Berlín per reunir-se amb el líder de JxCat, Carles Puigdemont. És el primer gest que farà després de ser investit i de deixar clar que vol investir Puigdemont.