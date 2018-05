El Parlament investeix Quim Torra com a 131è president de la Generalitat

El 131è president del Govern es compromet a ser lleial al mandat de l'1-O, construir una República «de tots» sense fer autonomisme

Actualitzada 14/05/2018 a les 18:29

Possessió del càrrec

El Parlament ha investit Quim Torra com a 131è president de la Generalitat. El quart candidat de JxCat ha superat la investidura en segona volta aquest dilluns a primera hora de la tarda gràcies als vots a favor del seu grup parlamentar i d'ERC, i a l'abstenció decisiva de la CUP. Cs, PSC-Units, CatECP i PPC hi han votat en contra. Després d'un debat menys tens del que es podria esperar, Torra ha superat la segona votació en rebre més vots a favor (66) que en contra (65). Després de cinc mesos des de les eleccions del 21-D, quatre candidats i cinc investidures, Catalunya torna a tenir president, i en els propers dies tornarà a tenir Govern. El Rei ha de signar en les properes hores l'acta d'investidura del 131è president de la Generalitat, tràmit previ a la formació de l'executiu i la presa de possessió dels futurs consellers. Torra ja ha assegurat que serà lleial al mandat de l'1-O i que té l'objectiu de construir una República «de tots» sense fer autonomisme.En la votació hi ha hagut les delegacions dels vots de Carles Puigdemont i Toni Comín -a «l'exili»-, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez -empresonats. Després dels resultats, i un cop investit 131è president de la Generalitat, Torra ha rebut una primera abraçada de la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, per després encaixar la mà del portaveu adjunt Eduard Pujol. L'han seguit el president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, i tot seguit la resta de líders dels grups de l'oposició: Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PPC), Carles Riera (CUP), diversos diputats de JxCat i Esquerra, Xavier Domènech (CatECP), i els membres de la Mesa, inclòs el president del Parlament, Roger Torrent.En el seu discurs en la primera sessió del debat d'investidura, Torra va admetre que la situació és «temporal i excepcional» tot reivindicant Puigdemont com a president. Pel que fa al full de ruta, Torra va prometre «fer República», impulsar el procés constituent que ha de culminar amb una constitució, fidelitat a l'1-O i alhora mantenir una oferta de diàleg al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al president de la Comissió Europea, Jean Claude-Juncker. En el discurs de la segona volta, Torra ha fet una crida a aprendre dels «errors» i ha convidat els constitucionalistes a «rebutjar la presó per les idees». També ha reivindicat una República «de tots» en què tothom gaudeixi de «plenitud de drets», i ha assegurat que es crearà una assemblea de càrrecs electes.JxCat considera que Torra ha estat investit com a president «provisional», ja que el grup parlamentari manté la intenció de tornar a investir Carles Puigdemont al llarg de la legislatura. De fet, Torra és el quart candidat proposat des del 21-D, després del propi Puigdemont, Jordi Sànchez -dues vegades- i Jordi Turull. Els debats del 130è president del Govern i de l'exlíder de l'ANC es van ajornar, i els candidats van acabar renunciant a la investidura. Turull, en canvi, es va sotmetre a un primer debat i una votació el 22 de març, però no va aconseguir la majoria absoluta. La segona votació es va suspendre perquè el Suprem va tornar a enviar-lo a la presó.Un cop investit, el Parlament ha de comunicar ara el resultat de la investidura al Rei perquè el nomeni, i el president haurà de prendre possessió del càrrec en el termini de cinc dies a partir del nomenament, tal com estableix la llei de Presidència. Al seu torn, el president del Parlament, Roger Torrent, ja ha avançat que no demanarà audiència amb el monarca espanyol per comunicar-li la investidura. Després de prendre possessió, Torra haurà de nomenar els consellers del seu Govern, que també hauran de prendre possessió del seus càrrecs.