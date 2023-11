Serret viatjarà a Croàcia i Bòsnia-Hercegovina per tractar l'oficialitat del català i impulsar la macroregió mediterrània

La consellera es reunirà amb diversos representants polítics croats i l'alcaldessa de Sarajevo, entre d'altres

La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, viatjarà la setmana vinent a Croàcia i Bòsnia-Hercegovina per tractar temes com l'oficialitat del català a la Unió Europea, guanyar suports al projecte de la macroregió mediterrània -que celebrarà una cimera el 24 de novembre a Barcelona- i aprofundir en acords de col·laboració entre Catalunya i els països balcànics.



Última jornada a Sarajevo

Durant el viatge, la dirigent es reunirà amb diversos representants polítics de Croàcia; l'alcaldessa de Sarajevo, Benjamina Karik, o el primer ministre del cantó de Sarajevo, Nihan UK, entre d'altres.El viatge arrencarà el dimarts 21 de novembre amb una entrevista a la televisió N1 des de Zagreb (Croàcia) i continuarà amb una reunió amb diversos representants polítics del país per intercanviar experiències en la incorporació del croat com a llengua oficial a les institucions europees.L'endemà, dimecres 22 de novembre, Serret es trobarà amb el president del comtat croat de Dubrovnik-Neretva, Nikola Dobraslavic, per expressar el suport a la cimera de la macroregió mediterrània. La iniciativa, liderada per Catalunya i la regió francesa de la Provença-Alps-Costa Blava, pretén que els territoris de l'eix facin front comú per atendre problemes compartits com la sequera.Precisament la cimera prevista pel 24 de novembre a la capital catalana té com a objectiu reclamar al Consell Europeu que la creació d'aquesta macroregió sigui una realitat «el més aviat possible».En la darrera jornada del viatge institucional -dijous 23 de novembre-, Serret pronunciarà el discurs de benvinguda a l'Assemblea General de MedCités a l'Ajuntament de Sarajevo (Bòsnia-Hercegovina), una associació de ciutats del Mediterrani entre les quals participen l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Castelló de la Plana o l'Ajuntament de València.A continuació, la consellera es reunirà amb l'alcaldessa de Sarajevo, Benjamina Karic, per tractar fórmules de col·laboració entre municipis catalans i la capital bosniana, i seguirà l'agenda amb una trobada amb la degana de la Facultat d'Economia de la Universitat de Sarajevo, Jasmina Selimovic.El viatge finalitzarà amb una reunió amb el primer ministre del cantó de Sarajevo, Nihan Uk, amb qui es farà un seguiment del pla de treball 2022-2024 acordat entre el Govern de Catalunya i el govern del cantó bosnià.Més enllà dels actes institucionals, la visita de Serret pretén reforçar les relacions institucionals entre Catalunya i els dos països balcànics. De fet, concretament amb Bòsnia-Hercegovina, el Govern va reactivar l'any 2022 el mencionat pla de treball per desplegar acords de cooperació en àmbits com l'esport, l'institucional, els negocis, la recerca, la salut, la cultura, la justícia o els serveis socials. A més, Barcelona i Sarajevo són dues ciutats que estan agermanades des de l'any 2000.En paral·lel, Catalunya va crear l'any 2016 la delegació d'Exteriors al sud-est d'Europa, amb seu a Zagreb. A més, l'executiu disposa d'una oficina de l'agència per a la competitivitat ACCIÓ a la mateixa ciutat de Zagreb.