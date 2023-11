Renfe invertirà més de 7 milions d'euros en renovar els sistemes d'informació a estacions de Rodalies de Catalunya

Es renovaran els equips existents i se n'instal·laran de nous a les estacions de nova construcció, com elements de megafonia i teleindicadors

Actualitzada 19/11/2023 a les 10:45

Elements de megafonia, formats per amplificadors de veu.

Elements de visualització, formats per teleindicadors i monitors.

Equips d'interfonia dotats de dispositius per permetre la comunicació de persones amb problemes auditius.

Renfe ha licitat el contracte per al subministrament, instal·lació i manteniment dels equipaments de sistemes d'informació al viatger a estacions de Rodalies de Catalunya per un import de 7.250.643,86 € (IVA inclòs) i un període d'implantació fins a finals de 2025. El finançament d'aquesta acció s'engloba dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència NextGenerationEU.Amb aquesta actuació, en el marc del pla Transformem Rodalies, Renfe renovarà, en primer lloc, els sistemes d'informació de 31 estacions que tenen una antiguitat superior als 15 anys, cosa que fa que els equips no puguin oferir totes les funcionalitats actuals i presentin problemes de recanvis i encariment en el manteniment.En aquest cas, les estacions beneficiades per la inversió seran les d'Aeroport, Arenys de Mar, Balenyà-Els Hostalets, El Clot, Blanes, Calella, Castelldefels, El Prat, Granollers-Canovelles, Gualba, Hostalric, La Garriga, La Granada, La Sagrera-Meridiana, L'Arboç, L'Hospitalet de Llobregat, Maçanet-Massanes, Martorell, Mataró, Molins de Rei, Montmeló, Plaça de Catalunya, Riells i Viabrea, Sabadell Nord, Sant Vicenç de Calders, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa-Est, Tordera, Vic, Viladecans i Vilanova i la Geltrú.D'altra banda, en 14 estacions amb alt volum de viatgers, es renovaran els sistemes per tal de poder incrementar la funcionalitat en la informació a subministrar als viatgers, per exemple, sobre l'ocupació dels trens. Són les estacions de Arc de Triomf, El Clot, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Gavà, La Sagrera-Meridiana, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Plaça de Catalunya, Sabadell-Centre, Sabadell Nord, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa i Vilanova i la Geltrú.Finalment, s'aprofitaran les obres de construcció o remodelació d'estacions per instal·lar els nous sistemes. L'actuació contempla el subministrament, instal·lació i manteniment per a l'equipament de sistemes d'informació integrats en els sistemes centralitzats del nucli: