Més de 900 figurants d'arreu del país protagonitzen un pessebre vivent gegant a Montserrat: «Això és únic i irrepetible»

És la primera vegada que és fa i ha servit per commemorar els 800 anys del primer de la història

Actualitzada 19/11/2023 a les 13:10

De dia, a més de 20 graus i un mes abans de Nadal. Montserrat ha estat aquest diumenge l'escenari d'un macropessebre vivent «únic i irrepetible». Hi han participat més de 900 figurants d'una quarantena de pessebres vivents de tot Catalunya. És el cas de la Maria Reglà, de Bàscara. Aquesta és la primera vegada que visita Montserrat, i assegura que no ho podria haver fet en un dia millor.«És fantàstic veure tanta gent que compartim tradició», subratlla.



Menys capes de roba per la calor

La iniciativa, que s'ha fet per commemorar l'efemèride de 800 anys del primer pessebre vivent de la història, ha sorprès els turistes que visitaven Montserrat. «No m'ho esperava. És espectacular», han assegurat a l'ACN el Harry-Makin i el Diré-uts Van der Merwe, dos joves de Sud-àfrica.No és habitual fer un pessebre vivent a plena llum del dia, però encara ho és menys fer-ho a Montserrat i amb figurants d'una quarantena de pessebres vivents de tot el país. Més de 900 actors han creat les escenes habituals d'aquesta representació que, enguany, celebra 800 anys d'història.El muntatge s'ha fet en dos torns, a les 10 del matí i a les 12 del migdia, i centenars de visitants l'han pogut gaudir. Alguns han vingut expressament i, d'altres, com la Lorena Díaz, d'Argentina, se l'han trobat de casualitat.«És meravellós», ha assegurat a l'ACN.Acostumats a fer el pessebre vivent al desembre, molts dels figurants s'han vestit amb samarretes tèrmiques i malles sota la roba, però les inusuals temperatures d'aquest novembre han fet suar a més d'un. «Hem aprofitat la pausa per treure'ns capes de roba perquè ens estem fregint», explica el Quim, un dels figurants.Fer-ho a plena llum del dia també ha obligat els actors ha esmerçar-se més amb els detalls.«Les ombres i la foscor amaguen moltes coses, però avui no és així», explica la presidenta de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, Mª Àngels Serentill.Serentill ha celebrat l'èxit de la trobada, que és la primera vegada que es fa i que, des de la Federació, s'ha entomat com«un repte».«És molt extraordinari i no crec que ho tornem a repetir mai», ha subratllat. La iniciativa dona el tret de sortida a la temporada de pessebres vivents a Catalunya.